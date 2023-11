El próximo 17, 18 y 19 de noviembre desde la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo el festival de música Corona Capital 2023 donde por segunda ocasión consecutiva, se celebrará durante tres días.

Entre los artistas que se se presentarán este año destacan Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds To Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys que son los headliners o artistas principales de esta edición.

Cambian cartel del Corona Capital 2023

Sin embargo, a casi diez días de llevarse a cabo la edición de 2023, se presentaron nuevos cambios en el cartel, “Lamentamos que Ben Howard, Sofie Royer, NF, JAWNY y Fletcher no podrán ser parte del festival. ¡Esperamos verlos en otra edición!”, se puede leer en un post oficial del Corona Capital.

Pero en su lugar entrarán, MAJOR LAZER conformado por le compositor y productor Diplo, y los DJs Walshy Fire y Ape Drums, Chromeo, Suki Waterhouse, Just Mustard, Cassia, Sueco y Busty & The Bass.