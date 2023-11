SURL y Lacuna se presentarán por primera vez en México

La espera está por finalizar y próximamente los fans mexicanos de SURL y de Lacuna podrán ver a sus bandas favoritas en el Korea Spotlight México 2023, de la mano de otros artistas. Dicho evento es organizado por la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA) que busca brindar y ampliar el espectro que se conoce popularmente en la música coreana ofreciendo propuestas musicales diversas e interesantes.

SURL, compuesta por Seol Ho Seung (vocalista, guitarrista y líder de la banda), Lee Han Bin (bajista), Oh Myeong Suk (baterista) y Kim Do Yeon (guitarrista), quienes debutaron con su sencillo “Stay Here” en el 2018, han tenido una gran recepción con escuchas de otras partes del mundo, logrando así participar en diversos concursos y tours mundiales. También han colaborado con famosos raperos como Jay Park y Hash Swan, y son reconocidos por su grandes canciones por RM miembro de BTS y la famosa cantante IU.

SURL se presentará por primera vez en México. / Foto: Cortesía

Mientras que Lacuna, es una banda integrada por Jang Kyung Min (vocalista), Jung Min Hyuk (guitarrista), Kim Ho (bajista) y Oh Isaac (baterista), debutando en el 2018 con su EP “Incompleteness Dream”, iniciando un carrera de grandes presentaciones y creaciones musicales que las definen por su energía y pasión. No sólo están interesados en expandir horizontes musicales sino también en conocer a sus escuchas, es por eso que México les parece un país enigmático.

Lacuna se presentará por primera vez en México. / Foto: Cortesía

Ambas bandas se presentarán de la mano con otros invitados de la escena K-indie, como los chicos de W24, Say Sue Me y pH-1. Así que si ya cuentas con tu acceso la cita es este 20 de noviembre a las 17:00 hrs en el Auditorio BB para disfrutar las presentaciones de SURL y Lacuna, y todas las sorpresas que traen las bandas a sus seguidores y asistentes de México.