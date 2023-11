El dueto LANY conformado por Paul Jason Klein y Jake Clifford Goss sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar que visitarán México como parte de la gira ‘a beautiful blur: the world tour’,donde ofrecerán conciertos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara el próximo mes de mayo.

LANY anuncia tour por México

Mayo 17 - Ciudad de México (Pepsi Center WTC)

Mayo 19 - Monterrey (Showcenter Complex)

Mayo 21 - Guadalajara (Guanamor Teatro Studio)

¡Estamos listos! ⚡️ ¡Las profundas letras y el sonido estéreo de @thisisLANY regresa a México! 🔥#PreventaCitibanamex: 9 de noviembre.

Venta general a partir del 10 de noviembre. pic.twitter.com/ffvTWzF1QM — Ocesa Total (@ocesa_total) November 6, 2023

Los fans de LANY podrán escuchar sus mayores éxitos entre los que destacan, ‘ILYSB’, ‘13′, ‘Super Fan’, ‘Malibu Nights’, ‘Thick and Thin’, ‘Thru These Tears’, ‘Good Girls’ y ‘I Don’t Wanna Love You Anymore’, entre muchos otros más.

¿Cuándo comienza la preventa para los conciertos de LANY en México?

Preventa para fans - 7 de noviembre (Con el código BLUR2024)

Preventa Citibanamex - 9 de noviembre

Venta general - 10 de noviembre