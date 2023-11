Mariah Carey anuncia su gira de conciertos a propósito de la temporada de Navidad

Considerada como ‘La Reina de la Navidad’, Mariah Carey despertó la alegría este año con el anuncio de su gira de conciertos en esta temporada con la publicación de un video en redes sociales y la tan querida canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

Con su extraordinaria voz y presencia escénica, Mariah Carey promete ofrecer una experiencia inolvidable en su gira navideña de 2023. Durante el concierto, los fans podrán disfrutar de sus icónicos villancicos, así como otros éxitos de la cantante. No hay duda de que la artista ha dejado una huella imborrable en la música navideña y su tour ‘It´s Time’ será una cita imperdible para todo aquel que ama la época más festiva y emocionante del año.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de navidad de Mariah Carey?

La cantante realizará 13 conciertos, según han confirmado los sitios de Internet ‘People’ y ‘Rolling Stone’. La gira navideña comienza el 15 de noviembre en Yaamava’ Resort & Casino, Highland y continuará por Toronto, Chicago y Pittsburgh, así como por otras ciudades de Norteamérica y Canadá.

Aquí te mostramos:

· 15 de noviembre: El tour inicia en Yaamava Casino, en Highland, California.

· 17 de noviembre: El segundo concierto será en Hollywood Bowl, en Los Ángeles, California

· 21 de noviembre: Mariah Carey cantará en Ball Arena, en Denver, Colorado.

· 24 de noviembre: El espectáculo se presentará en T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri

· 27 de noviembre: La gira navideña continúa en el Scotiabank Arena en Toronto, Ontario, Canadá.

· 29 de noviembre: La reina de la Navidad cantará en el Centre Bell en Montreal, Quebec, Canadá.

· 1 de diciembre: Si quieres verla, la cantante estará en el Little Caesars, de Detroit, Michigan.

· 3 de diciembre: También actuará en United Center, de Chicago, Illinois.

· 5 de diciembre: La gira seguirá en el en el PPG Paints Arena, de Pittsburgh, Pensilvania.

· 11 de diciembre: El show navideño estará en TD Garden, en Boston, Massachusetts

· 13 de diciembre: Habrá una actuación especial en el Wells Fargo Center, en Filadelfia, Pensilvania.

· 15 de diciembre: El prenúltimo conciero será en el CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland.

· 17 de diciembre: La gira cerrará en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York.