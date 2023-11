Modelo de OnlyFans recibe críticas tras subir videos subido de tonos en Disneyland

Plataforma de Onlyfans Getty imágenes (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Una modelo de OnlyFans, conocida en TikTok como Luvie Boo, se encuentra en medio de una polémica tras publicar una serie de videos provocativos filmados en Disneyland para su cuenta de OnlyFans.

Luvie recibió críticas debido a su atuendo “atrevido” que muchos consideran inapropiado para un entorno familiar como Disneyland.

En el video, la modelo lucía una camiseta ajustada con un nudo en la parte delantera. El mensaje en su camiseta, “She Wants The D” (Ella quiere la D, haciendo referencia al aparato reproductor masculino), ha sido catalogado como un doble sentido que busca promocionar su cuenta de OnlyFans.

Uno de los segmentos muestra a Luvie Boo en el famoso carrusel del parque con el letrero “Ven a dar un paseo mágico conmigo”. Estos videos han generado una gran cantidad de visualizaciones y comentarios por parte de los seguidores de la modelo.

El sitio web ‘’Inside the Magic’', centrado en las noticias de Disney, ha expresado su descontento con el comportamiento de Luvie Boo. Aunque no existen restricciones explícitas sobre la grabación de videos sexualmente sugerentes en el parque, Inside the Magic mencionó:

“Lo siento, pero es una exhibición muy enfermiza. Hay lugares para hacer eso y en un parque de atracciones lleno de niños no es uno de ellos”.

Posible violación de las normas

Además de las críticas recibidas, Luvie Boo podría haber infringido otra regla de Disneyland Paris.

Según las normas oficiales del parque: “Cualquier imagen, vídeo, grabación sonora o fotografía tomada por un visitante en cualquiera de los Parques sólo podrá utilizarse con fines personales”.

Al haber utilizado estos videos para promocionar su página de OnlyFans, la modelo podría tener repercusiones legales por parte de Disney Paris.

Por los momentos, no se ha informado si se han tomado medidas contra Boo por su comportamiento en el parque.