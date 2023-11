¡20 años menos! Erika Buenfil compartió su secreto para deshacerse de la ‘papada’ a los 60

A sus 59 años, Erika Buenfil sigue siendo una de las famosas más queridas y seguidas por el público, ya sea por su talento histriónico, como por sus divertidos videos que comparte en redes sociales, en especial de TikTok, donde hace divertidas parodias y muestra a sus más de 17 millones de followers.

Es muy común que las famosas se sometan a ciertas cirugías estéticas y otros procedimientos de belleza para lucir hermosas, sin embargo, no todas aceptan que lo hacen, dejando la duda en el aire sobre sus ‘arreglitos’, solo algunas como Erika Buenfil, se han atrevido a compartir con sus seguidores el secreto para verse perfecta a los casi 60 años.

Con un video, la famosa actriz, dio a conocer la fórmula que ella utiliza para combatir la flacidez en su rostro, junto al médico estético Uriel Hedding, con quien incluso hizo un divertido video donde bromeó sobre tener ‘patas de gallo’, utilizando un audio de la serie de comedia, ‘María de Todos los Ángeles’.

Después, sin tapujos, ni secretos, Buenfil se mostró sentada muy cómoda frente al médico para someterse al tratamiento que daría vida y juventud a su rostro.

Erika Buenfil compartió su secreto para eliminar la papada

Erika Buenfil acudió con el médico estético egresado de la Universidad Anáhuac, Uriel Hedding, quien es reconocido por ser el número uno en procedimientos de rejuvenecimiento sin cirugía, comentando que, su sello es la naturalidad.

La actriz se realizó un procedimiento para eliminar la papada y grasita de su rostro, para esto, en el video se muestra como Buenfil recibe una serie de pequeños ‘pinchazos’ alrededor de su cara.

Aunque parecía tratarse de un procedimiento doloroso, Erika Buenfil, hizo hincapié en que las jeringas que estaban siendo introducidas en su piel no le causaban molestias más que un simple ardor.

¿Qué se hizo Erika Buenfil para rejuvenecer su rostro?

El tratamiento que Erika Buenfil se inyectó se trata de ‘Face Nade’ de ‘innoaesthetics’, se trata de un lipolítico que es una sustancia inyectable que ayuda a quemar grasa.

El médico Uriel Hedding dijo sobre el tratamiento: “Es una excelente alternativa porque es un medicamento que se inyecta en forma de mesoterapia, no duele, no tiene efectos secundarios, no hay inflamación, se repite cada 15 días hasta llegar a 6 u 8 sesiones, pero son muy cómodas para el paciente y los resultados se empiezan a ver a partir de la primera semana”.

Aunque el costo no fue revelado, una sesión de mesoterapia podría rondar un precio de entre los 2000 y hasta 4000 pesos mexicanos, ahora, en el caso de Erika Buenfil, no se trata de una sesión común, pues, incluye este lipolítico que podría aumentar su costo más su sesión con un reconocido médico como Hedding.