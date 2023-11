Mira cómo Leo Messi disfrutó del concierto de Maluma: ¡Imperdible!

Quedó comprobado que Lionel Messi no es solamente una estrella del balompié sino que también es amante de la música urbana. De igual manera, es cierto que entre el argentino y el cantante Maluma hay una relación especial que se podría llamar ‘amistad’.

El colombiano ofreció un concierto en el Kaseya Center, casa de los Miami Heat de la NBA. Los presentes cantaron y bailaron al ritmo del artista hasta que de repente enloquecieron cuando apareció el astro de la albiceleste en uno de los palcos.

🤩 Messi fue a un recital de Maluma y recibió los elogios del público https://t.co/ubVuvgLMt1 — C5N (@C5N) November 5, 2023

Durante la presentación de ‘Don Juan’ fue inevitable que los espectadores pudieran reconocer al número 10 de la selección argentina. Muchos comenzaron a pedirle a Lio que saludara y con mucha simpatía estuvo saludando a sus fanáticos.

A pesar de que se mantuvo con discreción en el lugar, tuvo la oportunidad de estar en el camerino del futuro papá, y pudieron saludarse ambas figuras públicas.

“Leoooo, qué bueno verte disfrutar. Al fin!!! Y ritmeando la music !!! Nunca nunca te había visto así”.

“Me hubiese gustado que bailara con Antonela. Lo hace muy bien, igual como juega. Eso hace cuando viene a Argentina”, “Ya se le ve cansado de que lo estén grabando todo el rato y no lo dejen disfrutar.... terrible el nivel de fanatismo que tenemos”, “Aa mí me da un poco de pena, pobre Messi, no puede hacer nada sin tener 30 personas mirandolo y gritándole cosas”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

A pesar del extremo compromiso que pudo haber tenido Maluma durante esa noche, le dedicó unos minutos al delantero y le regaló una camiseta al intérprete de ´Coco Loco´y Borró Casette´. Los internautas estuvieron al pendiente de este encuentro y las fotos de ambos se hicieron virales en redes sociales.