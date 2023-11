¿Alejandra Guzmán y Stephanie Salas son amigas?; Aquí te contamos

La dinastía Pinal tiene una larga historia de conflictos y divisiones como familia. Incluso, la madre de Stephanie Salas dejó claro en una entrevista reciente que su única familia es su abuela, su madre y sus hijas. Sus otros hermanos están prácticamente excluidos. En el caso de Alejandra Guzmán surge la misma inquietud, queda entre dicho que la relación que sostienen ambas, es algo limitada, de hecho, la cantante no fue tomada en cuenta para la boda de Michelle Salas, que sería también su sobrina.

¡Felicidades! #SilviaPinal celebró su cumpleaños 90 con una reunión en su casa, acompañada de sus seres queridos y disfrutando de platillos mexicanos. A través de redes, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Stephanie Salas se encargaron de compartir algunos detalles del festejo. pic.twitter.com/v67IQME2Zl — JavierPozaInforma (@pozainforma) September 14, 2020

¿Cómo es la relación entre Alejandra Guzmán y Stephanie Salas?

Las aguas están lejos de estar tranquilas y las cosas parecen ir de mal en peor. Alejandra Guzmán deja entrever que no existe relación con su sobrina. Cuando le preguntaron sobre su relación con Humberto Zurita, no dijo palabra. Los rumores se incrementaron cuando sale a la luz un supuesto trío entre Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y Luis Miguel. Al momento de darse a conocer la noticia, los internautas expresaron:

“Se decía que incluso había una apuesta entre ellas para tener un hijo con LM. Luego Stephanie dijo en alguna ocasión que su hija era de su novio luchador. Como para que LM no tuviera dudas. Todos estaban locos en ese tiempo”.

“NADA QUE VER!!! FUE ALREVÉS!!! LUIS ANDABA CON ALEJANDRA Y ESTEPHANY SE METIÓ Y SE ENCAPRICHÓ EN EMBARAZARSE ELLA MISMA DIJO QUE SE OBSESIONÓ POR TENER UN HIJO”, comentan en YouTube.

Alejandra Guzmán: “Yo no me llevo muy bien con ella”

Cuando la intérprete mexicana ha tenido que dar declaraciones en tono a su familia y se refiere a su sobrina, expresa: “No lo sé, no lo sé, no me llevo muy bien con ella”. Lo que ha a entender que sigues de malas desde hace mucho tiempo.

El caso es que quien queda en medio de todos estos enfrentamientos sigue siendo Silvia Pinal, cuya salud se ha deteriorado con el pasar de los días.