Enrique Guzmán niega a su nieta Frida Sofia

La familia Guzmán continúa enfrentando problemas que los mantienen en el ojo público. Recientemente, Enrique Guzmán se convirtió en el centro de la controversia al negar a su nieta durante una breve interacción con los medios de comunicación. Esta situación se suma a las controversias previas en las que la familia estuvo involucrada, como el caso de Luis Enrique, quien negó a su hijo fruto de su relación con Mayela Laguna, alegando que no era el padre después de realizar una prueba de paternidad.

Le puede interesar: ¿Alejandra Guzmán sacaría a su sobrino de su testamento?

En este nuevo episodio, Enrique Guzmán enfrenta acusaciones relacionadas con un supuesto video que lo implica en un acto de abuso sexual, un material que se especula que su hija Alejandra Guzmán posee. Sin embargo, el cantante negó rotundamente su existencia y afirmó que no tiene conocimiento sobre el asunto. Además, señaló que no conocía a su nieta Frida Sofía, repitiendo una conducta similar a la que adoptó con su otro nieto en tiempos anteriores. Estas controversias siguen en aumento, lo que mantiene a la familia en la mira del público.

“Yo no tengo nada qué decir... ¿No he visto nada, tengo costumbre de violar señoritas o niñas? Seguramente no le pagaron... no conozco, no he oído nada ni estoy enterado, no sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas, como tengo fama de ser violador de niños de toda la vida... están locos”, indicó.

Más tarde, la prensa le preguntó su opinión sobre el creciente apoyo a Frida Sofía y sus acusaciones contra el cantante. En ese momento, Enrique Guzmán generó controversia al negar a su nieta con las siguientes palabras:

“¿Frida Sofía? Ahhhh... no sé quién es Frida Sofía ¿Es el nombre de la niña? (negando a su nieta) Ella puede decir lo que quiera... es su palabra contra la mía, qué más quieren que les diga, no tengo idea de lo que me están hablando”.

El cantante expresó su sorpresa ante las acusaciones en su contra, negándolas por completo y argumentando que no tiene una reputación de ser un violador. Posteriormente, cuando le consultaron sobre su opinión acerca de la niña que aparece en el video, respondió que ni siquiera los conocía.

“¿Quién es Mayela? No sé quién es Mayela... la señora que dice... que lo exponga, habría que verlo, es interesante, te apuesto a que no se atreve, ni me preocupa... no conozco nada de eso”, afirmó Guzmán.