Javier Parisi presentará ‘John Lennon Live’

México cuenta con millones de fans de The Beatles, por esta razón es que el músico y actor argentino Javier Parisi estará en México con su show “John Lennon Live”. La cita será doble, pues brindará concierto la noche del viernes 10 de noviembre en el Centro Cultural Ollin Yoliztli y el sábado 11 de noviembre en el Teatro Centenario de Tlalnepantla, Estado de México.

También te puede interesar: Conoce las producciones que se reanudarán tras el fin de la huelga de actores

Convencido de que su vocación era aprender todo sobre The Beatles y John Lennon, Parisi emprendió el camino a estudiar todo sobre estos, hasta el grado de convertirse en el gemelo argentino de Lennon.

“La figura de Lennon termina cuando acaba una película o la fotografía con la gente. Después, yo tengo muy claro que soy Javier Parisi. Le digo a los chicos que se acerquen a su música, generen esa conexión, que compren sus discos. La gente me da una energía muy linda por ser tan similar a John, quieren una fotografía y yo me siento responsable, yo amo a John y cuido su imagen”, explicó Javier Parisi.

Parisi comprende muy bien la línea entre ser o personificar a John Lennon y la de verse al espejo como Javier Parisi. A pesar de esto, recordó que estudió actuación para aprender a mejorar todos sus movimientos e inflexiones de la voz con tal de ser idéntico a John más allá del look.

Es ahí donde todo este esfuerzo le llevó hace años a conocer a la familia y amigos íntimos de John Lennon, algo inesperado pero crucial en su trabajo. “Al estar en contacto con la familia y amigos de John fue interesante y siento más admiración aún”, dijo luego de conocer a Julian Lennon, así como a Helen Anderson.

Javier Parisi describe quién era John Lennon sin The Beatles. Con la emoción de quien describe a un amigo muy querido, Parisi definió quién era ese John Lennon que tenía una familia y extrañaba a su gente. “Era una persona de carne y hueso, tenía muchas dudas, esa seguridad que le veíamos arriba del escenario no era la misma en su vida, y tenía muchos pleitos por resolver. Era una persona que pensaba en sus amigos, aún viviendo en Estados Unidos llamaba con ellos y preguntando cómo estaban”, indicó.

En su viaje a Inglaterra para conocer a su familia y amigos, Javier confirmó que John tenía las mismas incertidumbres de cualquier hombre. De igual forma, estudió mucho al cantautor. “Hace más de 20 años comencé a recrear a John en el escenario. Luego llegó la actuación y tuve que hacerlo en su línea de pensamiento, entrar en el lado psicológico porque hay cosas que debes sostener y no puedes calcar un espectáculo diciendo lo que él”, explicó.

Con cuatro presentaciones en total en México, Parisi aclaró que el setlist de sus conciertos será variado, “He estudiado, fácilmente, unas 100 canciones a lo largo de 20 años. Porque vas renovando un poco el repertorio, hay algunas que no las puedes quitar del setlist. En la época de The Beatles mi favorita era ‘In my life’. Ya con Lennon solista, ‘Imagine’ no puede faltar.