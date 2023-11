Laura Zapata asegura que Cynthia Klitbo está molesta con varias compañeras del reality

Desde que se emitió el capítulo donde Laura Zapata y Cynthia Klitbo protagonizaron una intensa discusión, muchos han querido saber si quedó algún resentimiento entre ellas o lograron solventar sus diferencias.

En un encuentro con la prensa, la hermana de Thalía reveló que su compañera no solo se molestó con ella, también con sus otras compañeras en “Secretos de Villanas 2″, además, la sacó del chat grupal que tenían.

Pleito: Cynthia Klitbo le responde al "sapo" Laura Zapata: "a mí mis hermanas sí me quieren" https://t.co/qkbaa66mrV pic.twitter.com/aupqZhbeAh — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 9, 2023

“Está enojada con varias. No, sí (está enojada conmigo) ... Quiero ver qué pasa, porque del chat que tenemos de Secretos de villanas... me eliminó. Cuando se la encuentren, le preguntan”, dijo Laura Zapata sobre Cynthia Klitbo.

Laura Zapata aprovechó para agradecer a las personas que ahora la llamaban la ‘Reina de los realities’, y les contestó a todos aquellos que estaban preocupados de que se convirtiera en una Laura Bozzo.

Luego de su participación en un reality show, Laura Zapata habló de los roces y desacuerdos que tuvo con Cynthia Klitbo. Incluso, reveló que Klitbo la eliminó del chat de ‘Secretos de Villanas’. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside. pic.twitter.com/fhVNNxglrr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 8, 2023

“Me estoy convirtiendo en la reina de los realities. Qué maravilla. ¿Tú crees que yo podría ser como ella (Laura Bozzo)? No, hasta en los perros hay razas”, expresó con humor la actriz.

Poco después, Cynthia Klitbo también fue cuestionada por la prensa sobre su enfrentamiento con Laura Zapata y aseguró que ella solo sentía compasión hacia su compañera.

“A mí, mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran. A ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien”, expresó la actriz sobre su colega.

Recordemos que en “Siempre Reinas”, Laura Zapata acabó peleada con Lucía Méndez y ambos protagonizaron varias discusiones en redes sociales, al final el conflicto escaló ante las autoridades.