Victoria Ruffo revela las razones por las que no estará en ‘De Viaje con los Derbez’

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez El ex de la actriz y padre de su hijo se burló de su supuesto divorcio en un programa (@ederbez / @victoriaruffo/Instagram)

Una vez más, la reconocida actriz Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo luego de que otorgara una entrevista en la que habló sobre su expareja, Eugenio Derbez, con quien ha intentado mantener distancia durante varios años.

En su reciente aparición en el programa ‘La Mesa Caliente’, la famosa decidió explicar la verdadera razón por la que no participará en la nueva temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, a pesar de haber expresado su deseo de formar parte de este reality show.

¿Cómo se lleva Victoria Ruffo con Eugenio Derbez?

En una reciente emisión del programa ‘La Mesa Caliente, la destacada actriz Victoria Ruffo fue interrogada acerca de la posibilidad de unirse a la nueva temporada del reality show ‘De Viaje con los Derbez’, en el cual su expareja y su hijo, José Eduardo Derbez, son unos los personajes principales.

De esta manera, la protagonista de exitosas telenovelas como ‘La madrastra’ y ‘Corona de lágrimas’, expresó que estaba dispuesta a participar en la nueva temporada, pero añadió, en tono jocoso, que lamentablemente no cree que vaya a ocurrir debido a que no podrían igualar su precio. Tras estas palabras, lanzó una risa que indicaba claramente que se trataba de una broma.

“Yo sí, estoy en la mejor disposición. No creo que se puede hacer, no me van a poder pagar bien”, dijo.

Además, Ruffo mencionó que establecería ciertas condiciones para su participación en el programa mencionado anteriormente. Una de estas sería no compartir escenas con Eugenio Derbez. Aunque en tono de broma, expresó que el creador de ‘La Familia P.Luche’ es conocido por ser un gran mentiroso, pero recalcó que no tiene ningún problema personal con él.

“En mis escenas no participa él. Yo con todos menos con él. Es mentiroso, yo no tengo ningún problema con él”.

Cabe resaltar que, durante su relación, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se convirtieron en padres de José Eduardo Derbez, quien es un conocido conductor de televisión. A pesar de la separación de sus padres, José Eduardo ha demostrado tener una buena relación con ambos y lo demuestra compartiendo mensajes en sus redes sociales que reflejan su cercanía tanto con su madre como con su padre.