Daniel Bisogno sufre aparatoso accidente antes de llegar a ‘Ventaneando’

Daniel Bisogno ha experimentado diversas complicaciones en su estado de salud desde hace varios meses, como resultado se ausentó de ‘Ventaneando’ luego de ingresar al hospital en más de una ocasión; sin embargo, poco a poco retomó el programa con ciertas dificultades, ya que sufrió un accidente.

También te puede interesar: Daniel Bisogno regresa a ‘Ventaneando’ tras enfrentar problemas de salud

El regreso del conductor al popular programa de TV Azteca generó emoción en sus compañeros, mismos que han intentado recibirlo con calma para no alterar su estado de salud; no obstante, durante la última transmisión se sorprendieron ante las heridas que mostró su compañero tras una caída.

Daniel Bisogno. (Foto: Instagram.)

Daniel Bisogno habla del accidente que sufrió

Durante la transmisión de este viernes 10 de noviembre, Daniel Bisogno se integró al programa minutos después, incluso disculpándose con los televidentes porque señaló que sufrió una caída en los pasillos de TV Azteca, por lo cual comenzó a mostrar las heridas en sus piernas.

“Ya llegué, por poco no llego. Dios me regañó por querer trabajar. Fíjate lo que son las cosas del eterno”, comentó a los demás conductores.

Al respecto de las dudas de sus compañeros, Bisogno compartió los detalles del accidente que tuvo antes de llegar al programa, revelando que al intentar saludar una persona se distrajo y sufrió la caída, como resultado quedaron una serie de moretones y raspones en sus piernas.

“Piso mal y en ese momento ruedo y rueda mi mochila nueva, tres puestas Pati, quien quite no alcance cuatro. Caí de lado, muy bien como portero. Caigo por ahí y corre todo el equipo de seguridad de distintos países que tiene nuestro patrón y que me presta seguido, pero nadie me ayuda y yo de gracias, estoy bien. Luego me levanto y continúo con mi camino”, señaló.