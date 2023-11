Critican a Marcela Mistral por subir fotos con sus hijos, sin Poncho de Nigris

Marcela Mystral se encuentra actualmente en el ojo público, luego de que publicara una serie de fotografías en la que aparece junto a sus hijos, pero no se ve a Poncho de Nigris por ningún lado, lo cual hizo que usuarios se molestaran al no estar el actor presente, por lo que no tuvieron la menos duda de expresar su opinión al respecto.

Cabe resaltar, que cada uno de estos comentarios empezaron a surgir porque Poncho ha demostrado en diversas ocasiones, que una de las prioridades que tiene, es su familia.

Las fotografías que publicó Marcela Mistral

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex conductora de multimedios Marcela Mistral publicó algunas fotografías familiares con temática navideña. En las mismas se puede ver a la madre de familia con un vestido color negro, combinando así su atuendo con el de sus hijos, quienes portaban trajes con el mismo tono.

De esta manera, entre pinos de Navidad, un trineo, renos y regalos, además de utilizar un fondo blanco como si fuera nieve, los menores posaron frente a la cámara junto a su madre, recreando tiernos momentos en familia.

La reacción en redes sociales

Tras publicar la serie de fotografías, cientos de usuarios no tardaron en reaccionar al ver que Poncho de Nigris no se encontraban las mismas y de hecho uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de él quien escribió: “Les faltó el Papá”.

Sin embargo, no todo lo que se escribió debajo de las imágenes eran cosas negativas hacia la ex conductora, pues algunos también se fueron en contra del actor.

Por otro lado, Marcela decidió romper silencio y escribió lo siguiente: “¿Neta? ¡Ok! Mi marido tiene agenda llena más este año que otros. Todos los años hago más de 3 sesiones con nuestros fotógrafos de casa, entre más fotos y recuerdos de mis hijos tenga, mejor para nosotros. Obviamente invité a mi suegra para que también ella tenga fotos de recuerdo con nuestros hijos, mi marido va a la que quiere, y tampoco lo traigo de sesión en sesión porque él está muy ocupado. ¿Cuál es el problema?”.