¿Ana Araujo, la ex de Pablo Lyle, ya vive con su nuevo galán?

Los juicios que ha atravesado Ana Araujo en los últimos años, para nadie han sido un secreto. El destino de su vida cambió para siempre luego de que Pablo Lyle quien era su pareja, tuvo que rendir cuentas a la justicia. Aunque aún no se sabe si se separaron oficialmente, la empresaria ha rehecho su vida en todos los aspectos, pues no solo volvió a encontrar el amor, sino que también lanzó una brillante carrera en la alimentación saludable. Pablo pasó un tiempo en prisión, dejándola a ella a cargo de criar a los niños.

La mujer decidió dejar todo atrás y aferrarse a un nuevo amor con el que se cree, ya convive bajo el mismo techo.

Los rumores toman fuerza

Se comenta que la empresaria comenzó a relacionarse sentimentalmente primero con Marc Crosas y ahora con Marco Lavin, estilista y fotógrafo oriundo de Sinaloa. Este supuesto romance ha sido criticado por los internautas quienes alegan que no esperó un tiempo prudente para mostrar en Internet a quien ocuparía el lugar de Lyle.

La noticia se da a conocer con un video en donde el estilista le hizo un “refresh a su morra (novia)” y al final del clip se besan.

¿Viven juntos?

Un allegado a la nueva pareja que se desconoce su nombre, aclaró a TvyNovelas, que:

“Marco y Ana todavía no viven juntos, aunque así lo desean. Si no han dado este importante paso es porque todavía no están totalmente listos para llevar su relación al siguiente nivel”, aseveró la fuente.

Este supuesto amigo cercano a Ana, también afirmó que el actor de Televisa y Ana, iniciaron con el proceso de divorcio en común acuerdo:

“Ambos decidieron separarse en común acuerdo para que ella no atara su vida a la de él, al menos sentimentalmente”, agregó.