“Se puso la cortina de la casa”, el vestido por el que se burlan de Kim Kardashian: la comparan con Morticia

Este fin de semana se realizó la Gala Baby2Baby 2023, que reunió a varias celebridades entre ellas Chrissy Teigen, Nicole Richie, Hailey Bieber y Kim Kardashian.

Justo esta última celebridad fue de las más criticadas por su vestido, y no es la primera vez que lo hacen, pues constantemente la famosa desata la polémica por sus looks.

Te recomendamos: “No le llega ni a los pies”, Kim Kardashian se disfrazó de Salma Hayek y la destruyen: qué dijo la actriz

El look más reciente de Kim Kardashian por el que la criticaron y se burlaron

Kim Kardashian asistió a la Gala con fines benéficos con un vestido largo, ajustado, que marcaba su cintura con mangas largas de la colección de otoño-invierno 2023-2024 de Balenciaga.

La famosa llevó esta prenda tejido de encaje en negro y nude con inspiración gótica que tenía una pequeña cola, cuello alto y complementó con unos stilettos en tono nude y el cabello suelto con efecto mojado.

Sin embargo, este vestido aunque muy elegante le valió muchas críticas a Kim, pues a nadie le gustó y hasta dijeron que parece que se puso “la cortina de la casa” y hasta la compararon con Morticia Addams.

“No, este es el peor vestido que jamás usó y los zapatos ni siquiera combinan”, “La primera vez no me gusta lo que lleva 😢”, “parece Morticia”, “Se puso la cortina de la casa 😂”, “terrible elección, no me gustó nada”, “Parece que lleva una cortina de una casa encantada”, “me da vibra de terror la verdad”, “pensé que Halloween ya había pasado”, y “no acertó en nada”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Incluso, seguidores en redes aseguraron que le faltaba el estilo de Kanye West, quien por años eligió sus looks y estilo.

Te recomendamos: Hasta Antonela Roccuzzo la quiere: Kim Kardashian crea ropa interior con piedras Swarovski

No es la primera vez que critican a Kim por su look, e incluso la atacan por llevar atuendos “muy sexys y atrevidos” a sus 43, pero ella deja claro que no le importa el qué dirán y es fiel a su estilo, con el que además impone tendencias.