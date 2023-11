‘Secreto de Villanas’: La confesión de Laura Zapata a Geraldine Bazán sobre Gabriel soto

Diversos momentos se han vivido en la segunda temporada de Secreto de Villanas, la cual se puede ver a través de Canela TV. Y es que, para nadie ha sido un secreto que esta nueva producción, la cual tiene como protagonistas a Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Aylín Mujica, Geraldine Bazán, Sarah Mintz y Laura Zapata, ha Logrado un sinfín de emociones tanto para su público, como para las actrices.

Sin embargo, la llegada reciente de Zapata ha revolucionado por completo la convivencia dentro de la casa, razón por la cual Geraldine Bazán reconoció que esta es especialista en “aventar la bomba y decir: ‘ahí les dejo la bomba cariño’”.

De esta manera, aunque la famosa Nos suele hablar de su ex Gabriel Soto, Zapata logró que la actriz se sincerara sobre este tema personal, tras una confesión que le hizo sobre el actor.

“Oye Geraldine, yo te quiero comentar algo”, indicó la actriz que en 2 oportunidades le ha tocado ser la madre de Gabriel.

“Tú sabes que con tu exmarido yo he hecho dos películas en Perú. Gabriel ha sido mi hijo en dos ocasiones, pero en una ocasión que teníamos, así como un fin de semana él tenía que entregarte a tus hijas...”.

“Y entonces dijo ‘voy a tomar un avión para dejar a las niñas con su mamá’, yo le dije ‘oye, yo voy a ir a México, si quieres me las llevo yo para que no vayas y vengas’. Me dijo ‘no, no, no, no quiero ningún problema con Geraldine, yo tengo que cumplir y tengo que llevar a mis hijas y entregárselas. Me dijo ‘no es por ti, pero es que yo tengo que cumplir’. Tomó un avión en la mañana, llegó, te entregó a tus hijas y se regresó”, explicó.

“Yo viví esta experiencia con Gabriel y como padre es buen padre, no sé cómo expareja, no sé cómo marido, pero como padre él está bastante comprometido con sus hijas”, finalizó diciendo Zapata.

Al escuchar este comentario, Geraldine respondió lo siguiente: “Ambos somos muy buenos papás y me jacto de decirlo la verdad. Yo me considero no la mejor, obviamente no, pero sí una mamá muy entregada, son mi prioridad, son mi vida entera y sé que para él también, entonces tenemos ese compromiso, o sea no lo decimos (pero) para los dos lo más importante son nuestras hijas y su bienestar y que ellas estén bien”, dijo. “Y a mí me ha pasado igual, yo me he regresado de República Dominicana a dejarlas, porque yo estoy haciendo una película allá y me regreso el mismo día en la noche”, concluyó.