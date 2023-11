Valeria Castro afirma que el Grammy Latino ‘es una celebración y no una competición’

Valeria Castro charló desde Madrid con Publimetro, mientras preparaba sus maletas para viajar a Sevilla, España y vivir por primera vez el ambiente y las actividades previas de los Grammy Latino que tendrán su gala el 16 de noviembre.

“Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de aprender, sobre todo cómo vivir la gran fiesta mundial de la música latina. Además, honrada de formar parte interna de esto, al ser nominada como Mejor canción cantautor es lo que más me enorgullece, que un trabajo que salió del corazón salgo nominada y la gente lo reconozco, es un enorme placer y que sea una celebración y no una competición”, dijo Valeria, quien tiene a Santiago Cruz, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada y Juan Carlos Pérez Soto, como compañeros de terna.

La artista española tiene su primera nominación de su carrera, y es considerada como uno de los grandes fenómenos de la nueva canción de autor en castellano con su álbum debut Con cariño y cuidado.

“Yo escribo desde el corazón, creo que también eso califica a un cantautor, pero también mi sonido tiene pop y folk, porque se escribe dese la opinión propia, eso conecta con muchas generaciones. Yo intento hablar por mí misma y me nutro de muchas cosas desde mi 24 años. Muchas gente me dice que tengo alma vieja, pero mi objetivo es llegar a mucha gente, porque mi repertorio no es para una generación específica, sino quiero que sea universal”, explicó la intérprete y compositora.

Su canción La raíz se convirtió en un himno para los habitantes de La Palma, el día que se conocieron las nominaciones a los Grammy Latinos, se cumplieron dos años desde que la escribió: precisamente, el día en el que erupcionó el volcán que mantuvo en vilo a la isla canaria de La Palma durante varios meses.

Movida de artistas españolas

En los últimos dos años, las voces femeninas en la música provenientes de España han marcado más territorio en el mundo.

“Creo que ha sido un proceso cultural, porque cuando miras atrás, cuando te pones hacer un poco de catálogo de los artistas de este país (España) los apoyos no van a las mujeres. Estamos viviendo unos años muy preciosos, y me siento honrada de ser parte, porque es que a lo mejor hace 20 años, no hubiera tenido hueco para ser escuchada. La ola del feminismo en mi país se ha vivido fuerte; también como público se hace una crítica para darse la oportunidad de escuchar a mujeres, no para dejar de escuchar otras cosas, pero más autores, productores y voces de mujeres”, puntualizó.

Valeria Castro señaló que aún no hay una equidad de género en la música, “hay nombres femeninos pero la mayoría son hombres. Estamos viviendo el punto de la historia femenina para que suene con verdad. Mi música la hago para poder girarla y compartirla con la gente”, finalizó Valeria Castro.

Gira México 2023

Valeria Castro visitará cuatro ciudades con su banda y en un formato más íntimo. En FIL Guadalajara compartirá el escenario con Silvia Pérez Cruz.

Ciudad de México. 2 de diciembre, Bajo Circuito

Guadalajara. 3 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)

Puebla. 5 de diciembre, 19-40 Café

León. 7 de diciembre, Paruno Central de la Música

