Verónica Castro y Yolanda Andrade: ¿Cómo surgió el supuesto Romance entre ellas?

En la actualidad, Yolanda Andrade y Verónica Castro están inmersas en una intensa disputa de declaraciones, pues mientras Yolanda afirma haber tenido un apasionado romance con la icónica presentadora, Verónica ha negado repetidamente estas declaraciones. Este escándalo ha capturado la atención de la farándula, y en esta ocasión, haremos un repaso de cómo se desarrolló esta situación y cómo inició la relación entre estas dos celebridades.

El conflicto salió a la luz en septiembre de 2023, cuando Yolanda Andrade anunció que se había casado simbólicamente con una actriz en Ámsterdam. Poco después, reveló que esa actriz era Verónica Castro y afirmó tener pruebas que respaldan sus declaraciones. Sin embargo, hasta el momento, no ha compartido públicamente dichas evidencias. Yolanda también ofreció diversos detalles sobre su relación con Verónica, pero es importante destacar que estas versiones han sido desmentidas en cada ocasión por la madre de Cristian Castro.

Así inició el supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

Después de que Yolanda Andrade hiciera pública su afirmación sobre su pretendida boda con Verónica Castro, la revista TVNotas lanzó una entrevista con alguien cercano a ambas personalidades. La identidad de esta fuente se mantuvo en anonimato, pero según sus afirmaciones, respaldaba completamente las declaraciones de la ex de Montserrat Oliver. Además, proporcionó algunos detalles sobre la relación entre las dos celebridades.

Según la fuente mencionada, Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en los primeros años de la década de 2000 y experimentaron una buena conexión desde el principio. No obstante, en el comienzo, solo se consideraban amigas. Su relación se fortaleció durante su participación en Big Brother VIP 2, donde ‘La Chaparrita de Oro’ era la conductora y Andrade estaba como concursante.

A partir de este proyecto, ambas celebridades comenzaron a ser vistas juntas en varios eventos, incluso, TVNotas las capturó durante unas vacaciones en el 2005. A pesar de esto, decidieron mantener su romance en secreto.

Hasta el momento, no se tiene información precisa sobre la duración exacta del romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Yolanda sostiene que su relación fue intensa, llegando incluso a una boda simbólica. Además, recuerda esa etapa con afecto, argumentando que no causaron daño a nadie. Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones de Verónica Castro, quien recientemente comentó que su ex amiga ha llevado esta situación como una “broma” demasiado lejos. A pesar de ello, indicó que ya no le dará más importancia al asunto, mostrando así su desinterés en seguir siendo tema de los medios en este aspecto.