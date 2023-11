¿Quién es Aaron Mercury, el ex de Yeri Mua que podría entrar en ‘La Casa de los Famosos 4’? Instagram: @aaronmercury

La Casa de los Famosos, es uno de los Reality Show más populares de México, sobre todo por el hecho de que, en el mismo, se muestran a diversas celebridades vivir su día a día, dando a conocer su forma de ser, algo que impacta a su audiencia y la mantiene pendiente de lo que ocurre dentro de la casa.

Por tal motivo, no es de extrañar que cada vez que se acerca la fecha para que nuevamente regrese a las pantallas el programa, se filtren diversos nombres de los personajes que participarán en su siguiente temporada.

En esta oportunidad, el nombre que ha surgido es el de Aaron Mercury, el ex novio de Yeri Mua, quien al parecer debutará por primera vez en televisión a través de este programa, razón por la cual muchos se han preguntado a qué se dedica el joven de 23 años de edad.

¿Quién es Aaron Mercury?

Es un famoso YouTuber originario de Querétaro, que nació el 2 de noviembre del año 2000. Aaron ha sido reconocido por sus videos de humor y lip sync en redes sociales, especialmente en TikTok, en donde abrió su cuenta en el 2019 y con su carisma empezó a ganar seguidores.

Luego de esto, en el año 2020 formó parte del grupo de influencers llamado Team Ken, tomando más popularidad hasta alcanzar grabar junto a la modelo y bailarina Charli D’Amelio.

Sin embargo, aunque el joven de 23 años estudió relaciones internacionales, prefirió dedicarse más a crear contenido en redes sociales y, actualmente tiene más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Su participación en ‘La Casa de los Famosos’ fue dada a conocer por la creadora de contenido ‘Chamonic3′, y, aunque Aaron por el momento no ha confirmado o negado que esto pueda ocurrir, sus seguidores recibieron la noticia de la mejor manera.

La pelea entre Yeri Mua y Brian Villegas

En sus historias de Instagram, Aaron Mercury comentó que Brian Villegas había tratado de agredir a Yeri Mua, razón por la cual, varios amigos intentaron defenderla.

“Brian, el ex de Yeri Mua, la agredió y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron. O sea, vas con alguien que sabes que no se sabe defender y ahí sí eres muy valiente, cuando sabes que alguien te la devolver, ahí traes a toda la gente”, dijo.

De esta manera, el influencer acusó a Villegas de haber llevado a varias personas para que los agredieran y cuando golpeó a uno de los involucrados, se fracturó el pulgar. Asimismo, también indicó que el ex de la influencer rompió una botella en la cabeza a otro de los amigos de Yeri, tachándolo luego de psicópata, ya que trató en una oportunidad de entrar a su casa.