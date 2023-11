El Recodo va a Sevilla por su onceavo Latin Grammy

En plena celebración de sus 85 años de carrera, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, llega a Sevilla con la firme intención de llevarse su onceavo Latin Grammy.

La agrupación más longeva y conocida de banda sinaloense está nominada nuevamente, este 2023, en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música de Banda’ en una terna muy competitiva y en la que todos los contendientes se distinguen por conservar las bases del auténtico regional mexicano sin importar las tendencias actuales.

Alfonso ‘Poncho’ Lizárraga, ha seguido con el legado de su padre siempre trabajando bajo estándares de calidad, eso ha sido fundamental para que la agrupación siga siendo hoy por hoy ‘la madre de todas las bandas’ como se le conoce en la industria de la música.

Con el álbum titulado “Hecho en México Mágico’ y una reputación ganada a pulso, Banda El Recodo, ha estado muy cerca de España sobre todo en el último año; en octubre del 2022 sacudieron la Plaza Mayor de Madrid dando un concierto ante miles de latinos celebrando el Día de la Hispanidad y posteriormente en enero del 2023 actuaron durante dos noches en Malinche el musical, la obra de Nacho Cano que une a ambas culturas; la española y la mexicana.

Este 16 de noviembre la música latina estará de manteles largos y más aún el regional mexicano cuando los ojos del mundo están puestos en ella gracias al trabajo que por años se ha venido haciendo en el género.

¿Cómo se logra después de 85 años continuar en el gusto de la gente?

“Gracias a que siempre hemos hecho lo que nos nace podemos tener la oportunidad de estar vigentes todavía, se dice fácil 85 años, pero es muy difícil. Hay que pasar muchos obstáculos, mi padre trabajó por la música de banda con pasión para llevarla por todos los continentes y esto se ha logrado”.

¿Cómo toma Banda El Recodo el surgimiento de subgéneros dentro del regional mexicano?

“A lo largo de todos estos años de historia de Banda El Recodo hemos visto nacer, crecer y desaparecer muchos estilos y modas. Nosotros nunca hemos querido estar de moda porque las modas son pasajeras, siempre hemos querido permanecer. Es cierto que quizá no estemos en este momento en la lista de los diez primeros lugares de popularidad radial o de videos, pero si la gente nos sigue escuchando a su manera y yo trabajando a mi modo, es decir, nos siguen respondiendo, acudiendo a nuestras presentaciones y para nosotros eso es lo importante”.

¿Las cosas han cambiado en la industria a través de los años, hay algo que no te guste de cómo se hacen las cosas ahora?

“Hoy tengo la madurez para entender que en este momento pueden estar funcionando ciertos ritmos, pero no por eso me va a gustar o me voy a mover hacia ese lado, yo hago lo mío y ya. En cuanto a las formas de trabajo de hoy, no comparto la idea de sacar temas tan seguido y no lo hago, respeto a quien lo hace pero Banda El Recodo no”.

¿Qué hizo elegible al álbum “Hecho en México Mágico” para los Latin Grammys?

“Es un álbum que lanzamos para comenzar las celebraciones del aniversario 85 y es muy especial porque se hace homenaje a personajes muy importantes en nuestra carrera y para la música mexicana desde José Alfredo Jiménez y hasta Marco Antonio Solís, a todos los hemos interpretado o hemos colaborado a lo largo de nuestra historia, todos ellos han forjado un legado musical que debe respetarse”.

¿Por qué Banda El Recodo llena lugares en el continente europeo y los demás no se atreven?

“Nosotros no repetimos canciones en nuestras presentaciones, eso habla del repertorio que hemos logrado a través de los años, todo lo que presentamos en nuestros shows son temas que grabamos nosotros, no tomamos lo de otros, eso nos distingue y así agradecemos al público que siga apoyándonos hasta el día de hoy”.

¿Qué piensas de las nuevas generaciones del regional mexicano?

“Es muy importante lo que han logrado, me refiero a la globalización, a ellos les tocó una época de tecnología la cual ha ayudado mucho a difundir mucho más rápido su trabajo, eso sumado al trabajo que el género ha hecho durante años hoy da por resultado que el mundo nos voltee a ver y vea qué importante es el regional mexicano. Además del mariachi hay banda sinaloense y mucha música que conforma el género”.