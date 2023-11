Farruko habla sobre el momento que lo llevo a convertirse en cristiano

Farruko, un renombrado cantante de reguetón, ha lanzado numerosas canciones que han alcanzado millones de reproducciones a lo largo de su carrera. Además, ha colaborado con destacados artistas del género urbano, experimentando así el éxito y la fama.

No obstante, fue a principios de 2023 cuando el cantante experimentó un episodio que llevó su cuerpo al límite. A raíz de esta experiencia, Farruko anunció un cambio en su vida hacia el cristianismo, una decisión que sorprendió a todos sus seguidores.

El momento en que Farruko se convirtió en cristiano

Durante una entrevista con El Chombo, Farruko compartió abiertamente los detalles del momento en que enfrentó una experiencia cercana a la muerte. El cantante estaba en camino a un concierto cuando su cuerpo manifestó signos de un posible ataque de pánico, una situación totalmente nueva para él.

“Estaba en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio; yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital. Mi corazón va muy rápido y siento que el cuerpo no me está haciendo caso”, confesó.

Ante la experiencia de todas esas sensaciones, el músico empezó a plantearle a Dios diversas interrogantes. “Entré en un desespero y empiezo a reflexionar por qué me estoy muriendo. Todo lo que me estaba pasando hizo que me empezara a auto despedir de mí y de la realidad. Lo primero que estaba en mi mente fue hablar con Dios, dije ‘¿me vas a matar así?’”, dijo.

Después de su ingreso al hospital, los médicos lo examinaron y le informaron que no presentaba ningún problema de salud. A partir de ese instante, Farruko inició una reflexión sobre todo lo que no estaba bien y consideró dejar de lado aspectos como el éxito, la fama y el dinero.

“Lo que me pasó ahí, yo siento que la muerte me visitó. Sentí lo que sienten las personas que se están muriendo. Estaba lamentándome de las cosas que no cumplí; cuando fui al hospital no tenía nada”, concluyó.