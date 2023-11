Galilea Montijo revela que le atraen los jóvenes de 20 años

La reconocida presentadora de televisión y actriz mexicana, Galilea Montijo, ha alcanzado gran popularidad gracias a su participación en programas como ‘Pequeños gigantes’, ‘Hoy’ y La Casa de los famosos’. Su carisma y estilo único la han convertido en una favorita del público. Sin embargo, en una reciente aparición en el programa Netas divinas, Montijo reveló que son los jóvenes de 20 años quienes capturan su atención de una manera especial.

¿Qué fue lo que dijo Galilea Montijo?

De esta manera, durante la emisión de Netas Divinas, cuando se discutía la edad de Galilea Montijo y Paola Rojas, la presentadora admitió sentir atracción por personas más jóvenes.

“A mí me empezaron a gustar los de 20″, indicó la famosa. “Qué bonito, podrían ser mis hijos, pero qué crees, no lo son... ¿verdad? no importa la edad”.

Asimismo, durante la conversación, Paola Rojas admitió que durante mucho tiempo se engañó a sí misma con respecto a su edad, pero este año finalmente aceptó la realidad en la que se encuentra.

“La edad es un poco más nebulosa, empecé el año y me dije a mí misma que tenía 30 y tantos, al llenar documentos también me confundía, especialmente los del trabajo, pero no, ya voy a cumplir 47″, dijo. “Me eché un clavado a mi interior pensé que voy a cumplir 47 otra vez, pero no, eso fue algo que trabajé conmigo misma y ahora ya lo acepto”, confesó la conductora de televisión.

Ante esta afirmación, Galilea hizo una broma al afirmar que sus médicas son muy competentes y alardeó sobre su edad, restando un año. “Hay que seguir agradeciendo a nuestras doctoras... yo voy a cumplir 50, ah no, ya tengo 50... claro, yo misma me engañé, ya son 51...”, indicó Montijo.