Jacob Elordi reveló que rechazó audición de Superman

Jacob Elordi, reconocido por su destacada interpretación en la serie “Euphoria”, ha sorprendido al revelar que rechazó la oportunidad de audicionar para el icónico papel de Superman en una próxima película de DC.

En una reciente entrevista con British GQ, Elordi fue consultado sobre la posibilidad de protagonizar una película de superhéroes, a lo que respondió:

“No particularmente, no. Siempre me han dicho que diga una respuesta contundente o mi agente se enfadará conmigo. ‘¡Puede pasar cualquier cosa!”

Y continuó “Y obviamente todo puede pasar, pero a estas alturas de mi vida, no me veo teniendo ningún interés en eso. Me gusta hacer lo que yo vería, y me pongo muy inquieto viendo esas películas. Y luego se supone que lo termino con: ‘¡Nunca digas nunca!’”.

Luego, en un punto más avanzado de la entrevista el actor volvió a mencionar: “Bueno, me pidieron que leyera para Superman. Eso fue inmediatamente, ‘No, gracias’. Eso es demasiado. Es demasiado oscuro para mí”.

Cabe destacar que a principios de este año, el director de DC, James Gunn, también tuvo que desmentir los rumores que situaban a Elordi como el próximo Superman.

Así mismo lo dijo a través de Twitter, respondiendo un tweet donde se editó la cara de Elordi sobre una imagen del hombre de acero: ‘’Mi opinión es que aún no se ha elegido a nadie para el papel de Superman. El casting, como casi siempre es mi caso, se hará cuando el guión esté terminado o casi terminado, y no lo está.’’

‘’Anunciaremos algunas cosas dentro de no mucho, pero el casting de Superman no será una de ellas. 🧜‍♂️'’, concluyó.

