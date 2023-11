Laura Pausini: “Soy la latina más orgullosa del mundo”

La cantante italiana, que recibe este miércoles el premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, se mostró emocionada y agradecida por el reconocimiento.

En una conferencia de prensa celebrada en el Fibes de Sevilla (españa), Pausini expresó su orgullo por ser la tercera mujer en recibir el galardón, después de Gloria Estefan y Shakira. “Es un honor muy grande para mí, y me hace sentir muy orgullosa de ser italiana y de ser latina”, dijo.

La artista también habló sobre su relación con la música latina. “La música latina ha sido una parte importante de mi vida desde que era pequeña”, afirmó. “Me encanta la energía y la pasión de la música latina, y siempre he querido ser parte de ella”.

Pausini también se refirió a su lucha contra la baja autoestima. “He luchado con la autoestima desde que era pequeña”, admitió. “Pero cuando recibes tantos reconocimientos, te das cuenta de que debes merecerlos. Mi vida es muy normal, pero mi trabajo es muy especial”.

Finalmente, Pausini habló sobre su amor por la diversidad. “Amo las diferencias”, dijo. “El derecho humano es muy importante para mí. Creo que todos somos iguales, independientemente de nuestra raza, religión o género”.

El mexicano con más nominaciones

Para el productor y compositor Edgar Barrera, el estar delante de los medios en Sevilla es algo nuevo. Sin embargo, quien escribió su primera canción con 15 años, reconoce que la Academia Latina de Grabación premie a “quienes estamos detrás de las canciones”. Barrera, quien compuso Unx100to, ha abierto caminos para varios grupos como Frontera, es el mexicano con más nominaciones en la edición 2023 después de haber conseguido 19 gramófonos en su carrera. Barrera, que ha trabajado con artistas como Shakira, Karol G, Maluma y J Balvin, se mostró emocionado por su nominación al Grammy. “Es un honor muy grande”, dijo. “Es un reconocimiento a mi trabajo y a la música mexicana”.

Edgar Barrera es el mexicano con más nominaciones en 2023

“ Yo no tengo ese ego de artista, pero es divertido porque los mismos artistas me llamaron para felicitarme” , y esto lo han hecho tanto Shakira como Karol G, y eso es lo más importante para él, dijo.

El mexicano además está nominado al Grammy como compositor del año, algo de lo que se enteró el pasado viernes en Madrid. Sin embargo más que la nominación, lo que más le sorprendió fue que todos los temas con los que ha conseguido llegar a los Grammy sajones son en español.

Para Barrera, la irrupción de la Inteligencia Artificial “es preocupante porque uno no sabe qué es o no es real. Es un tema delicado porque juegan con la voz y la imagen del artista, a pesar de que nos tenemos que adaptar, creo que hay que usar la IA para mostrar demos —en mi caso—, pero no lo haría para crear música”. Barrera sí destaca que las “canciones deben tener alma”, no es una amenaza, es más una herramienta.

Durante la conferencia de prensa, destacó que es un orgullo que la música mexicana esté de nuevo creciendo, en especial, porque no “hemos descubierto el hilo negro sino que lo llevamos haciendo muchos años”. Y en un ambiente musical que se había llenado de música programada, con la nueva época para los mexicanos “estamos retomando los instrumentos como el tololoche o la guitarra”, y así surge Bachata o El Jefe.

Barrera aseguró que le encantan los boleros y le gusta fijarse en géneros como el mariachi, la música texana o las canciones de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel —de quien reconoce que tiene toda la discografía—. “Necesitamos que haya variedad de eso se trata” concluyó.

Por primera vez fuera de Estados Unidos

Los conductores de los Latin Grammy, Sebastián Yatra, Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez, atendieron también a los medios de comunicación para hablar del primer ensayo de la gala de este jueves. Todos ellos han coincidido en la selección de Sevilla como primera sede de los Latin Grammy fuera de Estados Unidos. Tanto Yatra como Danna resaltaron el papel de España e su carrera musical y en su vida.

Además los cuatro quisieron hacer un llamado a la paz, resaltando el papel de la música en un momento de político complicado en varias regiones del mundo.

Los conductores resaltaron la elección de Sevilla como sede de la gala de premiación

De los tres cantantes, Sebastián Yatra, Danna Paola y Roselyn Sánchez, solo el colombiano ha ganado un gramófono, aunque sus compañeras sí han estado nominadas con anterioridad, concretamente la mexicana en 2021. Yatra, que también está nominado este año con Pablo Alborán a Mejor Canción Pop del Año, dice que guarda la esperanza de ganar a pesar de enfretarse a Shakira y Bizarrap en la misma categoría.

Para terminar, los cuatro hicieron un balance positivo sobre el papel del español en la música mundial y, de hecho, Danna Paola concluyó “amo ver a los latinos triunfando en todo el mundo”.