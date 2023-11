Litzy evita ‘contaminarse’ de lo negativo del medio para ser feliz

Mucho ha pasado desde que Litzy formó parte de Jeans en la década de los 90. La cantante, de 41 años, no solo ha tenido una carrera musical en solitario, sino varios proyectos en la televisión; además, se abren los espacios para las plataformas digitales con series como Pacto de silencio.

“Estoy fascinada, porque la serie (Pacto de silencio) fue súper bien recibida, la gente la ha visto y le ha encantado la historia. Me siento muy afortunada de ser parte de este elenco, de interpretar a Sofía, y que todo el mundo la esté viendo... ¡Literal!”, compartió Litzy.

Litzy está dispuesta a crear pactos sin silencios (Foto: Cortesía.)

Durante la entrevista con Publimetro, la actriz y cantante, reveló que busca hacer más proyectos de este tipo que le permiten llegar a todo el mundo.

“Es mi segunda serie con Netflix, la primera fue ¿Quien mató a Sara? Es una suerte y una fortuna poder llegar a esta plataforma, porque cruza territorios, con estos personajes que también son mucho más reales que las telenovelas que hacíamos antes. A mí me encantan las telenovelas, el melodrama me fascina y haber interpretado protagonistas rosas, pues fue maravilloso. Esto ha ido cambiando y evolucionando, ahora ser parte también de estas series tan exitosas, es increíble”, explicó la artista.

“Espero que la gente siga viendo la serie (Pacto de silencio), y disfrutando el 90′s Pop Tour que yo sé que lo han visto un montón, porque ya son muchos años con el concierto, pero está increíble” — Litzy

Evita no “contaminarse” de lo negativo

Litzy conoce a la perfección cómo funciona la industria del entretenimiento, con sus aspectos negativos y positivos.

“Trato de enfocarme en lo mío, de no dejarme contaminar por los prejuicios, de la gente y las opiniones, porque si no eso no te deja ser feliz o estar en paz. Hay cosas maravillosas de esta industria, como estar en estos proyectos que llegan a tanta gente. Pero de repente, también hay momentos con mucha incertidumbre que no sabes qué va a suceder en unos meses o en qué proyecto te vas a quedar. Este tipo de cosas son las más complicadas de este medio, más que la opinión de los haters”, puntualizó.

De las series al 90′s Pop Tour

“He estado muy trabajadora, porque grabé también Mujeres asesinas el mes pasado. También, estoy con el 90′s Pop Tour y cantando en todos lados. Estoy muy agradecida con la vida, de tener la oportunidad de hacer lo que más amo. Espero cerrar el año con algún otro proyecto, porque sigo haciendo casting, eso nos toca hacer a los actores”, detalló Litzy.

Por lo pronto, Litzy buscará personajes que impliquen un reto mayor, “espero que 2024, pues venga con muchas sorpresas, mucho trabajo, porque quiero seguir haciendo proyectos así, con personajes que me reten y que sean completamente distintos a mí. Espero tener salud, primero que todo, para poder hacer todo lo que quiero (risa)”.

