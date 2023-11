¿Tom Hiddleston planea regresar al Universo Cinematográfico de Marvel?

El final de la segunda temporada de ‘Loki’ revela el verdadero propósito del protagonista, ‘el Dios del Engaño’, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Le puede interesar: Marvel: Los candidatos que pudieron interpretar a Thor y Capitán América

En el episodio anterior, Loki descubre que puede controlar sus desplazamientos temporales, lo que le permite viajar en un bucle infinito en el tiempo y el espacio para intentar salvar el Telar y evitar el colapso del multiverso.

Sin embargo, en el último episodio, se da cuenta de que, no importa cuántas veces viaje al pasado, no logrará resolver el problema. Es en este momento que decide viajar al instante en que Sylvie mató a ‘El Que Permanece’, intentando persuadirla para que no lo haga.

Durante la conversación entre ‘El Que Permanece’, también conocido como Kang, y Loki, se revelan respuestas importantes. Básicamente, Loki se enfrenta a dos opciones: la primera, trabajar con Kang para mantener el orden en las líneas temporales, o la segunda, permitir que todo siga su curso, lo que resultaría en la destrucción del Telar y el inicio de una guerra que acabaría con todo.

¿Tom Hiddleston regresará al UCM?

El desenlace de la segunda temporada de Loki parece indicar el final de la serie de Marvel, ya que los creadores y responsables de la misma han dejado claro que actualmente no tienen planes para una tercera temporada.

A pesar de esto, existe incertidumbre entre los seguidores sobre el destino de Loki después del término de la última temporada, dada la relevancia de su personaje. Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se cuestionan si Tom Hiddleston volverá a interpretar al personaje.

La respuesta a esta incertidumbre fue proporcionada por el propio actor durante su participación en el programa ‘The Tonight Show’, donde anunció que el desenlace de la segunda temporada de Loki marca el final de un viaje que inició con Thor.

“Si no la has visto, no te la voy a estropear, pero te diré una cosa: todo cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. También es la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42. Ha sido todo un viaje”

También indicó que, en el episodio final de la temporada, se completó el ciclo de las diversas versiones de Loki que el actor ha representado a lo largo de la serie.

“Y creo que, sin hacer spoilers, el episodio se llama ‘Glorioso propósito’. Si recuerdas en la primera película de ‘Los Vengadores’, Loki baja a la Tierra. Mira directamente a Sam Jackson. Está Nick Fury y yo digo ‘Soy Loki de Asgard. Estoy cargado con un glorioso propósito’. Es arrogante y tiene derecho, está hinchado y va a apoderarse del mundo”, explicó.

“Al principio de la primera temporada, Mobius, interpretado por Owen Wilson, básicamente le muestra a Loki que el propósito glorioso era una falacia y le da una especie de segunda oportunidad. Y creo que lo más emocionante de la serie fue ver a Loki intentar replantearse y redescubrir ese sentido del propósito, con el que todos nos sentimos identificados”.

Debido a las declaraciones del actor, parece que pasará un tiempo antes de que volvamos a ver a Tom Hiddleston interpretando a Loki, o incluso al personaje en sí, ya que hasta ahora Marvel no ha comunicado nada en relación con ‘el Dios de las Mentiras y el Engaño’.