Maribel Guardia confiesa que Julián Figueroa le tenía miedo a la muerte

La destacada cantante y actriz Maribel Guardia, ha logrado conquistar con el paso del tiempo el cariño del público mexicano, pues desde siempre ha demostrado su alegría y talento a todos.

Sin embargo, en el mes de abril su vida dio un giro inesperado, pues en ese momento se hizo pública la trágica noticia del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa y es ahora, cuando la famosa decidió romper silencio para dar a conocer un poco más algunos aspectos relevantes sobre su hijo y ese triste momento.

Maribel Guardia revela que su hijo le tenía miedo a la muerte

Durante una entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Maribel decidió compartir más sobre este tema y reveló que Julián siempre tuvo un profundo temor a la muerte, un miedo que, según su madre, podría haber contribuido a sus problemas con el alcohol.

“Siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, le tenía pavor. Siempre me decía: ‘Mamá, yo tengo mucho miedo a morirme, ¿a ti no te da miedo la muerte?’”.

La cantante afirma que la muerte de su padre, Joan Sebastián, y la de sus hermanos afectaron a Julián en tal medida que le generaron tanto el miedo a la muerte, como problemas relacionados con el consumo de alcohol.

“Lo afectó mucho el cáncer del papá y la muerte de sus hermanos, a pesar de que no eran hermanos tan cercanos. Yo desde chiquitito lo enseñé a querer y respetar a sus hermanos, creo que los admiraba (…) Obviamente eso lo afectó mucho y por eso tuvo problemas con el alcohol”.

El momento en que Maribel se enteró de la muerte de Julián

Maribel dijo que un poco antes de enterarse de la muerte de su hijo Julián, había salido a comer unos tacos, pero que no pudo comer sino la mitad, así que al salir, ella le habla a su esposo, y este le da la triste noticia.

“Nos fuimos a cenar tacos, pero no me pasaron, me pude comer la mitad, sabía que algo andaba mal. Le hablo a Marco y me dice ‘Julián está muerto’. Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a pegar gritos como loca. De milagro no se estrelló; lo más triste y más doloroso que ha pasado en mi vida”.