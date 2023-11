Paul McCartney enamora a sus fans en su regreso a México y revive la Beatlemanía

Más de 30 canciones y un show cercano a las tres horas de duración fue lo que Paul McCartney regaló a las más de 60 mil personas que se dieron cita en el Foro Sol de la Ciudad de México la noche de este 14 de noviembre, en lo que marcó uno de los conciertos más esperados del año en la capital.

La velada comenzó poco después de las 21:00 horas, cuando McCartney empezó el largo y sinuoso camino a través de su larga carrera de más de seis décadas.

Para calentar motores, Paul escogió ‘Can’t buy me love’, canción que llevó a los Beatles al estrellato en su primera película, titulada ‘A hard day’s night’, de 1964.

En su setlist y entre canciones, McCartney dejó ver su amor por México, país cuyos conciertos recuerda con gran emoción por la euforia del público nacional, el cual describe como una experiencia cercana a la Beatlemanía.

Los Mexicanos son los mejores! What a night! 🇲🇽 #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/inyuJtYB8s — Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 15, 2023

Sin embargo, McCartney también aprovechó la velada para recordar algunos de sus éxitos con Wings, la banda que realizó con su primera esposa, Linda McCartney, tras la disolución del Cuarteto de Liverpool.

Canciones como ‘Junior’s farm’ o ‘Letting go’, acompañadas por la sección de vientos que estrenó en esta reciente gira, hicieron vibrar a los miles de espectadores.

La velada recorrió desde canciones como ‘In spite of all the danger’, la primera canción que escribió y que grabó junto a John Lennon en el grupo previo a los Beatles, llamado The Quarrymen, hasta ‘New’ y ‘Come on to me’, de los más recientes discos del británico.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue ‘I’ve got a feeling’, canción que los Beatles interpretaran en su último concierto en la azotea de las oficinas de Apple y que ahora Paul puede volver a cantar a dúo con John Lennon, gracias al trabajo de Peter Jackson en la reedición del material del filme ‘Get back’.

Este mismo trabajo permitió a los Beatles completar su última canción, ‘Now and then’, estrenada a principios de este mes.

La jornada concluyó con los clásicos que han sellado la carrera de Paul. ‘Live and let die’ y el show de luces y pirotecnia, ‘Hey Jude’ con los coros de todo el estadio y el medley final de Abbey Road, que marcó para siempre el último disco publicado de los Beatles.

Este jueves 16 de noviembre se llevará a cabo el segundo y último concierto de Paul en el Foro Sol. El último al menos de esta gira, porque como él siempre dice, “See you the next time!” [¡Nos vemos la próxima vez!].