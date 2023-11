Tito Nieves emocionado por deleitar a sus fans en el Auditorio Nacional

Tito Nieves, el llamado Pavarotti de la Salsa, llega al Auditorio Nacional este jueves 16 de noviembre, a las 20:30 horas.

El puertorriqueño se siente emocionado de pisar por primera vez este escenario después de casi medio siglo de carrera ya que representa uno de sus sueños más anhelados, dada la importancia de este recinto donde se han presentado artistas de la talla de Juan Gabriel, Rocío, Dúrcal, Luis Miguel o Vicente Fernández.

Tito Nieves contento por pisar el Auditorio por primera vez. (Erika Padrón / Publimetro)

“Jamás imaginé que iba a cantar en el Auditorio Nacional porque pensaba que nunca iba a entrar el género de salsa. Cuando mi esposa me dijo ‘te tengo una gran sorpresa, vas hacer una fecha en el Auditorio’, no me la creí. Y lo digo de todo corazón, si lo hago una vez en mi vida, estoy contento. Bendecido son aquellos que lo pueden hacer tantas veces, estoy lleno de mucho nervio y ansiedad porque es una sala muy importante”, señaló durante una rueda de prensa ofrecida previo a su presentación.

Una carrera consolidada

Humberto Nieves empezó su carrera en la década de los noventas con la orquesta de Héctor Lavoe y se lanzó como solista en 1988 con canciones que hoy se consideran clásicas de la salsa como Fabricando fantasías, El amor más bonito, Tuyo o De mí enamórate.

El álbum que lo consolidó fue Legendario, de 2021, desde entonces es considerado uno de los grandes exponentes del género.

También lo acompañará una orquesta mexicana. (Erika Padrón / Publimetro)

El show

Sobre el espectáculo que presentará en el Coloso de Reforma adelantó que será una sorpresa para todos sus seguidores y se compone de un repertorio de 25 canciones más dos invitados de lujo que deleitarán a los amantes de la salsa por dos horas.

Asimismo, agregó que el compositor mexicano, Marco Antonio Solís, fue uno de los primeros en felicitarlo ante dicha presentación: “Marco es un gran hermano y me dio un voto de confianza, me dijo: ‘usted ya está listo hace tiempo, es tremendo artista en México y lo van a recibir con mucho orgullo’”, contó .

Por último, el salsero planea celebrar sus 50 años de carrera con la grabación de un material con el que espera seguir conquistando a sus seguidores y llevar la salsa a todas partes del mundo.