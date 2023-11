A Anne Hathaway le advirtieron que su carrera caería por un precipicio

A pesar de haber reducido la cantidad de proyectos en los últimos años, Anne Hathaway sigue siendo una de las actrices más admiradas y respetadas en Hollywood. Es un ejemplo destacado de cómo algunos pueden construir una carrera sólida en la industria durante su juventud sin perder el rumbo a medida que avanza el tiempo. No obstante, este logro no ha sido fácil, y en una reciente entrevista, admitió que experimentó muchas dudas sobre su futuro debido a las recomendaciones y supuestos consejos que recibió durante sus primeros años como actriz.

Desde muy temprana edad, Anne Hathaway tuvo la certeza de que quería dedicar su vida a interpretar diversos roles en la pantalla grande. Inició sus estudios y audiciones apenas tuvo la oportunidad. En 1999, consiguió un papel protagónico en la serie dramática ‘Get Real’. Aunque captó la atención de varios críticos, la serie fue cancelada rápidamente debido a una recepción no muy positiva. Afortunadamente, la joven actriz no tuvo que esperar mucho para alcanzar la fama, ya que poco después audicionó y ganó el papel de ‘Mia Thermopolis’ en ‘El Diario de la Princesa’.

Esta adaptación literaria fue un gran éxito, y fue consenso que Hathaway tenía una presencia única que la catapultaría a la fama en cualquier momento. De hecho, los productores de ‘The Other Side of Heaven’, filmada antes que la película de Disney, estaban tan seguros de que la actriz se convertiría en una estrella que decidieron cambiar la fecha de estreno para aprovechar al máximo el ascenso de Hathaway, quien rápidamente se estableció como una prometedora actriz con numerosas ofertas de diferentes productoras.

Aunque Hathaway ha experimentado una carrera estable, no estuvo exenta de momentos de incertidumbre. Hollywood no es reconocido por brindar muchas oportunidades a mujeres maduras, y ese miedo en particular fue algo que ella aprendió desde una edad temprana. En una entrevista con Porter Magazine (según Variety), la actriz compartió:

“Cuando comencé cuando era niña, me advirtieron que mi carrera se desplomaría a la edad de 35 años, que es algo que sé que enfrentan muchas mujeres. Lo que ha evolucionado durante (ese tiempo) es que cada vez más mujeres tienen carreras más profundas en sus vidas, lo cual creo que es fantástico. Obviamente, eso no significa que debamos hacer un gran desfile; alguien me dijo esto el otro día: ‘Hay mucho de qué enorgullecernos y mucho que arreglar’”.