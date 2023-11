Evaluna Montaner desata polémica en redes por foto en redes sociales

A través de redes sociales, se desató una polémica después de que la cantante Evaluna Montaner compartiera una controvertida fotografía en su cuenta de Instagram. La imagen formaba parte de un carrusel que mostraba a Evaluna, su esposo Camilo y su hija Índigo, paseando por la ciudad de Madrid junto a su familia.

Sin embargo, a pesar de que la familia Montaner ha expresado abiertamente su devoción al cristianismo, incluso a través de sus canciones, la fotografía generó fuertes críticas por parte de algunos creyentes en la plataforma social. Estas reacciones se deben al contraste percibido entre la imagen y las creencias religiosas que la familia Montaner ha compartido públicamente.

Y es que, al final de la serie de fotografías compartidas por Evaluna, se presenta una imagen en la que la hija de Ricardo Montaner aparece en ropa interior, reflejándose en un espejo y posando sobre una cama. Esta situación generó críticas dirigidas hacia la cantante, ya que algunos de sus seguidores opinan que la imagen no concuerda apropiadamente con los valores que ella y su familia promueven.

La reacción en redes sociales

Tal como suele ocurrir en estas situaciones, debajo de las fotografías, los usuarios realizaron diversos comentarios en donde se puede observar la opinión de cada uno de estos. Y es que, mientras unos la critican, otros por su parte, salen en su defensa:

“La gente está re LO CA de verdad jajaja vivan y dejen vivir”.

“Ser cristiano no es ser perfecto, ser cristiano es reconocer que necesitamos de Dios”.

“Que ganas de enseñar tiene la hija de Dios”.

“Qué linda y que pena que haya personas que critiquen como si ellos fueran perfectos y la verdad nadie lo es”.

“Por favor dejen de criticar”.

“La última foto es hermosa, como todas las demás. Y al que no le guste, que no la siga y que no vea sus publicaciones. Así de fácil”.

“El papá se va a desmayar cuando vea esta foto”.

“Un cristiano, alguien que está enamorado de Dios y sabe su posición, jamás saldrá así su cuerpo; es templo del espíritu Santo, pero bueno, allá ella y Dios”.