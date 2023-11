¿Fernando Colunga tiene un clon?

Fernando Colunga siempre ha tratado de ser una figura que ha preferido estar distanciado de los escándalos, especialmente en lo que respecta a su vida privada, y el actor mexicano admite que principalmente para evitar polémicas, opta por no usar las redes sociales y de esta manera cuidarse. Vive lo más posible, sobre todo porque prefiere ignorar los rumores que la gente difunde sobre él. Aun así, en ocasiones procuran sumergirlo en rumores y precisamente ahora se dice que para las escenas eróticas, usa un doble.

El actor tuvo la oportunidad de responder a la inquietud y de forma graciosa expresó:

“No mira (ríe), la verdad qué te digo, como dijo José Alberto (Güero Castro), y yo lo apoyo, hay un mito de mil cosas que dicen que yo siempre digo, pero ya lo dije, es Chucky Colunga el que hace las cosas, no soy yo, es mi clon” dijo. El protagonista compartió su intervención de forma sarcástica y divertida frente a los periodistas.

En relación a que no usa redes sociales y prefiere estar alejado de las plataformas digitales, exclamó:

“La verdad es que yo no leo nada, por eso no tengo redes sociales, así vivo más tranquilo, yo creo que como siempre digo ‘lo tiene que aclarar el que lo dice’, yo no puedo ir aclarando porque también lo he dicho, una carrera se gana corriendo y viendo al frente, si tú vas volteando cuando tu corres para ganar algo, seguro te tropiezas y te caes, entonces yo digo ‘si alguien quiere decir algo, pues que lo diga’, yo me dedico a trabajar”, agregó.

Colunga cuestionó lo que se dice a nivel de la prensa y lo que resulta ser verdad o mentira:

“Yo ya lo dije, siempre que empiezas un trabajo, la mala prensa o te peleas o te enamoras, siempre dicen lo mismo todavía ni empiezas a trabajar y dicen ya se enamoraron, pero esa es la mala prensa, la que no hace un trabajo como ustedes que no busca una nota, que no se toma el tiempo”, aseveró el mexicano.

La nueva novela de José Alberto Castro, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela, se estrenó el lunes 13 de noviembre a través del canal Las Estrellas, con una transmisión a las 9:30 de la noche, hora de México.