Los motivos por los que Bad Bunny se arrepiente de por ponerse carillas

En los últimos días, el famoso cantante urbano Bad Bunny ha estado en el centro de la atención, generando gran entusiasmo. En primer lugar, debido al lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ y, aunado a esto surgió controversia cuando una Inteligencia Artificial creó una canción imitando la voz del famoso, lo que provocó indignación y lo conllevó a hacer un reclamo desde su cuenta de Whatsapp.

Asimismo, otra de las razones por las cuáles su nombre recorre las redes sociales es que hizo pública su relación con Kendall Jenner, una de las socialités más influyentes, aunque ahora recorre el rumor de que su romance ha finalizado luego de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales.

El éxito del reguetonero y su fortuna le han permitido someterse a algunas intervenciones estéticas para mejorar su apariencia, aunque él mismo ha admitido que se arrepiente porque no cumplió con sus expectativas.

Incluso los seguidores de esta recién formada pareja en el mundo del espectáculo han planteado interrogantes sobre la posibilidad de que el cantante de ‘Efecto’ y ‘Ojitos lindos’ esté considerando realizar más procedimientos de cirugía plástica desde que está involucrado sentimentalmente con la hermana de Kim Kardashian.

Bad Bunny se arrepiente de colocarse carillas

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como ‘Bad Bunny’, compartió que se sometió a una intervención en su rostro hace cuatro años, pero este no fue su único procedimiento. Además, reveló de qué se arrepiente. Antes de comenzar su relación con Kendall Jenner, los internautas sugieren que estos cambios están relacionados con su nueva novia.

En un video junto al cantante Residente de Calle 13, Bad Bunny confesó que lamenta diariamente haber pasado por un proceso de remodelación de la imagen de sus dientes, específicamente a través de las conocidas “carillas dentales”.

‘’Por más feos que tengas los dientes no te lo hagas. Yo me arrepiento todos los días de mi vida. A toda la gente que está viendo este video, no se hagan los p*tos dientes’'

El cantante, además, explicó que tomó esa decisión porque tenía un diente que se veía negro, y a medida que aumentaban sus ingresos, optó por someterse a un tratamiento dental. Es relevante mencionar que Benito señaló que, en ese momento, muchos cantantes populares estaban recurriendo a las carillas dentales. Estas han sido objeto de críticas por parte de varios dentistas, quienes opinan que no lucen naturales debido a su forma y color, semejante al de un chicle.

‘’Tú entras y todavía no eres artista hasta que te hagas los dientes’'.

A pesar de ello, Bad Bunny se dejó llevar y se sometió al procedimiento estético sin considerar las posibles consecuencias. Aunque los resultados no fueron satisfactorios, mencionó que el tratamiento implica la remoción del esmalte dental original para luego cubrir los dientes con los nuevos.

‘’Le hicieron daño a mi dentadura. Una vez que te lo haces no hay vuelta atrás… bueno sí, pero es riesgoso y mejor recomiendo ponerse brackets y blanquearse los dientes, aunque se más tardado’', dijo.