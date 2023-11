Alexio ‘La Bruja’: ¿Cuál fue la causa de su muerte?

“El género está de Luto”, esta fue fue la expresión utilizada por el cantante ‘La Jodienda’ para informar sobre el trágico fallecimiento de uno de los representantes destacados del movimiento del reguetón, Alexio ‘la Bruja’ o ‘la Bestia’.

El estado de salud del cantante era delicado, y Arcángel incluso hizo una solicitud de ayuda a través de sus redes sociales para su “hermano de otra madre”, pero lamentablemente, el músico no pudo superar la batalla contra el cáncer, una lucha que llevó durante seis años.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alexio ‘la Bruja’?

Se ha informado que la razón de su fallecimiento fue un cáncer de mama que estaba enfrentando y tratando de manera privada. Es relevante destacar que recibió el diagnóstico de esta enfermedad en 2017, cuando notó una protuberancia entre el pecho y la axila mientras se bañaba.

En una entrevista concedida al canal digital MoluscoTV hace un año, el músico compartió que esta protuberancia tenía el tamaño de una pelota de béisbol, lo que lo llevó a buscar la opinión de la oncóloga María Pérez Grau. Fue durante esa consulta que recibió la noticia sobre su padecimiento de cáncer de mama.

“Me operan, todo salió bien, se supone que a los pacientes de cáncer después de que los operan a muchos les tienen que volver a dar ‘quimios’ para matar células o algo así”, indicó en ese entonces.

Alexio mencionó que las células persistieron en su actividad y regresaron con una mayor agresividad, ocasionándole intensos dolores que llegaron al punto de impedirle caminar durante un período considerable.

“Caminaba más lento, me dolían los pies y la cadera con mayor frecuencia, un día, en un aeropuerto, ya no pude caminar y fui auxiliado con una silla de ruedas, cuando despierto al otro día mis piernas ya no funcionaban, ya no sentía mis pies, ya no podía caminar, estuve cuatro meses inválido y sin sentir mis piernas, imagínate lo traumante que fue”.

Tras una batalla de seis años, Alexio finalmente sucumbió ante la enfermedad degenerativa en el tejido mamario.