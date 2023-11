Alfredo Adame es demandado por su ex pareja

Magaly Chávez ha interpuesto una demanda por daño moral contra Alfredo Adame, luego de que este hiciera públicas declaraciones afirmando que la joven era una mujer transexual. En la primera audiencia, programada para el pasado viernes, Adame no se presentó a pesar de haber sido notificado. Sin embargo, la modelo se muestra confiada en que la ley estará a su favor, ya que cuenta con pruebas que respaldan la afirmación de que las declaraciones de su expareja son difamatorias.

De esta manera, el exconductor de ‘Hoy’ vuelve a estar en el centro de la atención mediática después de que su exnovia, la influencer Magaly Chávez, revelara en ‘Venga la alegría’ que la audiencia por la demanda tuvo lugar el viernes 10 de octubre. Aunque fue notificado, Adame no asistió al procedimiento legal, y como resultado, se dictaminó que no puede acercarse ni mencionar el nombre de la joven.

Según las afirmaciones de Magaly, quien mantuvo una relación sentimental con el actor en 2022, está decidida a llevar las acciones necesarias para que Adame asuma la responsabilidad por el daño que causó. Aunque en un principio declaró que no le importaba lo que el conductor pudiera decir de ella, en la actualidad no descarta la posibilidad de buscar apoyo psicológico debido a los conflictos emocionales que su relación le generó.

“Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague, yo quiero que sea castigado por lo que ha dicho, porque me ha difamado, entonces si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no puede haber una persona así afuera como si nada, que no pague por las consecuencias y no me incómoda decir que, a lo mejor, más adelante, yo necesite un psicólogo porque esto es algo que no puedes manejar tu sola”, dijo.

No obstante, Chávez tiene plena confianza en que la demanda le será favorable, lo que la llena de entusiasmo y determinación para continuar con el proceso legal. Ella sostiene que cuenta con la prueba más contundente que demuestra que el actor está mintiendo: su acta de nacimiento.

“Vamos por más para que yo esté tranquila, para que mi gente alrededor esté tranquila porque no soy solamente yo, les llega directamente a las personas que más me aman, entonces yo siempre voy a cuidar de las personas que más amo”.