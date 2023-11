Federica Quijano despidió a su perro con un emotivo post de Instagram

Federica Quijano, cantante y actriz mexicana, se encuentra en un período de luto tras la triste pérdida de su fiel compañero de vida, su perro Fénix.

La artista compartió siguiente mensaje en su cuenta de Instagram, expresando su profundo dolor y la dificultad que enfrenta para superar esta dolorosa pérdida:

‘’No tengo palabras para decirles cuánto dolor siento por perder a fénix! El era parte de mi familia, de mi paz, el que siempre me cuido, me amo sin importarle nada, si era o no, si hice o no, solo el me esperaba con toda la emoción porque sabía que sin importarle que hiciera lo iba a amar y cuidar….’’

Te recomendamos leer: Federica Quijano le responde a Noelia y aclara lo que pasó entre ellas en los 90′s Pop Tour

Y continua: ‘’No importa desde que trinchera pero siempre te honrare y cuidaré de ti estés donde estes! Gracias Fénix mor regalarme tus sonrisas, tus besos y tu amor, no hay nada ni nadie que te n este momento me haga sentir mejor sin ti! Vuela alto que aquí cuidaré tu recuerdo y tu amor! No se cómo podré seguir sin ti.’’

Concluyó: ‘’Sin mi mejor amigo, mi compañero de cama y de vida! Te amo fénix gracias por hacer mi vida hermosa y perdóname si te falle🤍🤍🤍😭😭😭'

Junto a este escrito, la actríz publicó un video cargado de emotivos momentos vividos junto a Fénix, donde recordó el amor incondicional, las sonrisas y la paz que su querido perro le brindaba.

La publicación de Federica en Instagram ha generado una gran muestra de empatía y apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales. Muchos de ellos comprenden el inmenso dolor de perder a un ser querido peludo, especialmente cuando forman parte integral de la familia.

Reacción del público en redes sociales