Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor mexicano Héctor Parra habría sido detenido de manera injusta y condenado a más de 10 años de prisión por acusaciones de corrupción de menores. La fuente de esta información indica que Parra está cumpliendo su condena después de que su hija menor, Alexa Parra, lo acusara, y que meses atrás varios medios de comunicación informaron sobre su culpabilidad por corrupción de menores.

Gustavo Adolfo Infante afirma poseer pruebas que sugieren que Héctor Parra fue encarcelado de manera injusta y que lo que enfrentó fue una campaña en su contra, con el objetivo de perjudicarlo.

En un episodio reciente de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante habla con Maryfer Centeno, revelando tener pruebas sobre el caso. “Tengo elementos para creer que está injustificadamente detenido”. “Y también eso creo”, indicó ella.

“Injustificadamente detenido Héctor Parra, creo que fue, según me han dicho y me han presentado pruebas, un plan armado entre alguien que estaba ardido con él y alguien que metió mano negra para mover influencias en la política”, dijo Infante.

En el video mencionado, la grafóloga Maryfer Centeno ratifica haber revisado evidencia pericial: “Yo las vi, pruebas periciales, las desahogadas por la fiscalía, creo que la labor que vaya a hacer el tercero en discordia, va a resultar más que fundamental, eso es lo que tengo que decir”.

Gustavo Adolfo Infante, colaborador en el programa matutino ‘Sale el Sol’ de Imagen Televisión, reafirma: “Yo creo, según los elementos que me han llegado, que Héctor Parra está de manera injustificada en la cárcel, no me atrevo a decirlo porque hay jueces y de más, luego las presiones mediáticas pueden ser distintas”.

Gustavo Adolfo Infante revela que Héctor Parra estaría en prisión injustamente según pruebas Instagram: @hectorparrag

“Cuando vamos a una segunda instancia, los magistrados se lavan las manos ahora hay que esperar a que otros tres magistrados evalúen el caso”, agregó Maryfer Centeno.

El 12 de mayo pasado, Héctor Parra, reconocido desde la década de los ochenta por su participación en telenovelas de Televisa como ‘La pícara soñadora’, fue exonerado de siete cargos de abuso sexual por un juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Esta absolución ocurrió después de que fuera detenido en junio de 2021.

No obstante, lo mencionado anteriormente, en una audiencia posterior, Héctor Parra fue declarado culpable de corrupción de menores, resultando en una condena de 10 años y seis meses de prisión dictada por el juez.