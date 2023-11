María Antonieta de las nieves le pone el ojo al viudo de Talina Fernández

Luego de varios meses de la desaparición física de Talina Fernández, muchos han sido los comentarios de su vida amorosa. Antes de irse de este mundo, la artista expresó que su vida había dado un importante giro, todo eso se logró a la presencia de José Manuel Fernández con quien pudo vivir momentos muy apasionados. Lo cierto es que María Antonieta de las Nieves sorprendió con unas declaraciones después de cuatro años de viuda, ahora fijó la mirada en alguien más y se trata del viudo de Talina, y hasta le envió un mensaje:

Le tiró la onda

“Pueque, pueque, no estoy tan grande como Talina, en paz descanse, mi amiga linda y adorada (...) no tengo la capacidad intelectual, ni facilidad de palabra que tenía ella, pero también soy divertida, soy una viejita divertida y pues a lo mejor le gusto”, dijo la antes actriz de Televisa.

José Manuel Fernández a quien Talina conoció en un supermercado, no ha expresado ninguna opinión sobre lo que se atrevió a decir La Chilindrina.

Por otro lado, la humorista no es la primera vez que le tira la honda a alguien. El actor Otto Sirgo no se quedó atrás.

“Señor Otto Sirgo, si usted me está viendo y le interesa una viejita simpática, esa puedo ser yo. No doy mucha lata y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita y que vayamos al cine y a tomar un café, ya no se usa casarse, yo lo quiero junto a mí, pero sin un papel de por medio” dijo María Antonieta.

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" confiesa que está buscando novio: "La Chilindrina" se le declaró a Otto Sirgo. https://t.co/QNs4BAuOO7 pic.twitter.com/722369TVFC — Uniradio México (@uniradiomexico) November 14, 2023

Sirgo al percatarse de las declaraciones de la también actriz, expresó que simplemente no estaba buscando pareja y que si le llegara a interesar alguien, claro que estaría dispuesto a intentarlo.