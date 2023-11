Will Smith responderá con acciones legales a las acusaciones de mantener una relación homosexual con su amigo Duane Martin

Los rumores sobre una supuesta relación homosexual entre Will Smith y Duane Martin han vuelto a salir a la luz tras las declaraciones de un antiguo asistente del actor. Estas acusaciones han generado controversia y han puesto nuevamente en el centro de atención la vida personal de Smith.

Brother Bilaal, ex asistente de Will Smith, ha afirmado en una entrevista para el podcast “Unwine With Tasha K” que presenció a ambos actores manteniendo relaciones sexuales en un camerino. Bilaal describió la escena así:

“Iba corriendo por todo el estudio, no lo encontraba, pero vi su coche. Abrí la puerta del camerino de Duane, y fue cuando vi a Duane manteniendo sexo anal con Will. Fue como un asesinato ahí dentro”.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, el representante de Smith salió rápidamente a desmentir todo, calificando las acusaciones como completamente inventadas y falsas.

Señaló que la historia compartida por Bilaal carece de veracidad y que el actor considera tomar acciones legales por difamación.

Historia de especulaciones

Smith y Duane han sido amigos cercanos durante muchos años, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación. Ambos actores han enfrentado rumores en el pasado, pero siempre han negado cualquier tipo de relación romántica o sexual.

Sin embargo, en 2016, se especulaba que el reconocido actor habría pagado la asombrosa suma de 2 millones de dólares para mantener en silencio a Duane Martin, quien se rumoreaba ser más que un simple amigo cercano de la estrella.

Esto sucedió cuando Duan y su esposa se declararon en bancarrota, por lo cual podían confiscar sus activos, incluyendo una laptop. Sin embargo, la pareja se negó a entregar el equipo a menos que se firmara un acuerdo de confidencialidad sobre su contenido.

En un informe presentado el 26 de mayo de 2016, los Martin revelaron que la computadora contenía material personal confidencial, incluyendo información sobre otras figuras públicas en relación a asuntos privados no financieros.

Afirmaron que esta información privada no era relevante para el caso actual y que era muy buscada por los tabloides. Gracias a maniobras legales (y una supuesta ayuda del actor de Soy Leyenda), el archivo que podría poner en aprietos al actor se mantuvo bajo reserva.