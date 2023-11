Aracely Arámbula destapa toda su verdad sobre la demanda que le hizo a Luis Miguel

Después de meses de disputas, idas y vueltas por el caso de la demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel, por la manutención de sus hijos, se destapa toda la verdad en la voz de uno de los protagonistas. “La Chule” ofreció una entrevista exclusiva al programa español Fiesta de la cadena Telecinco, de la que se hizo eco la revista Quien.

Allí, sin polémicas ni indirectas, Aracely Arámbula ofrece detalles para esclarecer los rumores que se han dicho con respecto a su demanda por la manutención de Miguel y Daniel, hijos 16 y 14 años que comparten estas dos personalidades.

Lo primero que aclara es que la mayoría de las cosas que se leen en las redes sociales y medios de comunicación es una verdad “a medias”.

“Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”, dijo Aracely en la entrevista.

Después aclara uno de los puntos más polémicos en las idas y vueltas entre Luis Miguel y ella: el dinero depositado, que no ha sido retirado. Los abogados del cantante sostienen que hay una cuantiosa suma de dinero desembolsada (1.4 millones de dólares) que la actriz, supuestamente, se ha negado a cobrar.

“Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, dijo “La Chule” en la entrevista.

La misma Aracely cuenta que ella no quería llegar a instancias legales con Luis Miguel. De hecho, asegura que hubo momentos en que pudo demandar y decidió no hacerlo en busca de un arreglo privado entre ambos. Sin embargo, las circunstancias la llevaron a prevalecer la seguridad de la formación académica de sus dos hijos.

“Por tener consideración y pensar en mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, este proceso es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley”, expresó.