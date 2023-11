¿Ricky Martin dejó su matromonio por una mujer?

Ricky Martin ha estado en polémica desde que decidió separarse de su esposo, Jwan Yosef. La mayoría de los temas de conversación de la farándula, giran en torno al puertorriqueño y es que lo más reciente en las plataformas digitales está asociado a una mujer que el boricua conoció en una obra benéfica en Brasil, a quien le dio un beso en público y los internautas alegan que pudo ser la razón de los problemas en su vida de pareja, de tal manera que llegó a ponerle final a su historia de amor y sin dar marcha atrás.

El cantante puertorriqueño se hizo viral en las redes sociales, tras difundirse un video de él mientras le daba un beso a una mujer, quien pagó una millonaria para lograrlo.

El cantante de ‘Livin’n la vida loca’ tuvo que cumplir con su compromiso y besar a una fémina. El video circula por la red social TikTok y en Instagram.

A pesar de que el momento surgió en el año 2016, aún está vigente en Internet, lo que al parecer pudo haber generado celos a su expareja y tomar la decisión de estar cada uno por su lado.

La mujer que ganó la subasta fue Ana Paola Diniz, una empresaria brasileña y esta escena se dio frente a cientos de espectadores que captaron el momento.

Al refrescar la publicación, cientos de internautas dejaron sus comentarios:

“Ricky yo pidiendo prestado llego 90 bolívares soberanos te sirven? sino me lo prestan Los reúno en 4 años con mi jubilación ESPÉRAME”.

“No daré más besos gratis a mi novio. Ahora que me pague”.

“No pero fue muy corto, yo me quedaba mínimo pegada hasta que me empuje jajaja”, “Ay no. Ni regalado se lo recibo. Solo imaginar que clase de cosas mete a su boca. Se me quitan las ganas”, son algunas de las expresiones de los seguidores.