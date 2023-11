Todas las polémicas que ha protagonizado Lupita Jones como directora de la organización de Miss México

Lupita Jones ha gozado de momentos de alegría y desazón al frente de la organización de Miss México a nivel internacional. Uno de los más recientes fue la lamentable eliminación de Melissa Flores de la primera ronda del Miss Universo 2023.

Esta situación hizo crecer la incertidumbre de Lupita Jones al frente de la conducción de Mexicana Universal, ya que según reseña la revista Hola, la organización del Miss Universo busca refrescar los nombres de los directores de los diferentes certámenes a nivel internacional.

La misma Lupita Jones notó cierto hermetismo para su figura como conductora de Miss México, por lo que acudió a la organización para encontrar respuestas sobre su posición.

“Lo que ella me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme, no tenemos nada firmado para México para el año que entra. Las licencias aún no se entregan, y no hay nada firmado, y no sabemos qué está pasando, pero nosotros como organización no tenemos nada confirmado para el año que entra, para nosotros tú sigues siendo la directora hasta este momento”, comentó Lupita según el medio citado.

En el Miss Universo se avecinan cambios de reglas que traerán una mayor inclusión que dará un giro en lo que se conocen como los estándares de belleza y distinción de género.

Durante su mandato, Jones ha estado involucrada en una serie de polémicas, que han afectado su imagen pública y la de los certámenes de belleza en México.