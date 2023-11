Alfredo Adame revela qué es lo que busca en una mujer

Alfredo Adame no ha tenido suerte en el amor y, además, parece que siempre acaban mal, no obstante, sigue manteniendo la esperanza de encontrar a la persona indicada para él.

Así lo reveló hace poco en un encuentro con la prensa, donde reveló las cualidades que esperaba de su próxima pareja, para que de ese modo su relación llegue a perdurar durante mucho tiempo.

Lo primero que quiso dejar en claro Alfredo Adame era que no estaba abierto a mantener una relación sentimental con una mujer transexual, y volvió a hacer referencia que su ex, Magaly Chávez sí lo era.

Alfredo Adame quiere que su próxima pareja no lo engañe ni le de puñaladas por la espalda

“Mientras no me salga hombre como la última pues todo está muy bien, porque me salió ¿con qué me salió? Con jalapeño, tremendo jalapeño ya estamos haciendo la cumbia, entonces mientras no me vuelva a salir hombre pues todo está a todo dar”, señaló al principio Alfredo Adame.

¡De pasar a ser el amor de su vida, a la más grande #demanda por daño moral!



Magaly Chávez reveló que busca internar a su exnovio Alfredo Adame en un #psiquiátrico https://t.co/0DCFrmogxW pic.twitter.com/yiFkOUC09f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2023

Pero después detalló las cualidades que le gustaría que tuviera la mujer con la que llegue a tener una relación: “Si me encuentro una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y que realmente yo quiera hacer una relación y ella también quiera pues perfecto”.

Asimismo, Alfredo Adame espera que su próxima novia no resulte ser traicionera: “que no quiera robarme, engañarme, mentirme y clavar la puñalada por la espalda pues todo está bien”.

El polémico conductor en los últimos años ha acaparado decenas de titulares, debido a las peleas públicas en las que se ha involucrado, así como cuando despotrica contra otra figura pública, pero en los últimos meses ha estado algo más calmado.