Fabiola Martínez confirmó que tuvo un romance con el youtuber ‘Escorpión Dorado’

La conductora Fabiola Martínez ha decidido romper el silencio y revelar públicamente que mantuvo una relación romántica con el reconocido youtuber ‘Escorpión Dorado’, cuyo nombre real es Alex Montiel.

Esta confirmación surge en medio de la controversia y las críticas que han rodeado a Montiel, quien ha sido acusado de infidelidad hacia su esposa, Dana Arizu.

Fabiola, a través de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, ha aclarado que efectivamente existió un romance entre ella y Alex Montiel. Aunque nunca intentó ocultarlo, Martínez esperó a que el proceso de divorcio de Montiel se completara antes de hacerlo público.

😲 Acusan al Escorpión Dorado de serle infiel a su esposa en concierto de Peso Pluma; así lo grabaron con una conductora de #Telehit https://t.co/TbJok1089N pic.twitter.com/OMrsfU8zoD — Infobae México (@infobaemexico) November 11, 2023

En sus propias palabras, Fabiola Martínez comparte su experiencia:

“Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, sueños, promesas y planes que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo, que da mucho amor y pues es lo que realmente tengo en mi corazón. Gracias familia y amigos por estar conmigo siempre”

La conductora también aclara que ella no se involucró en un matrimonio, ya que el matrimonio entre Alex Montiel y Dana Arizu aún no se ha formalizado legalmente:

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”.

Video del Escorpión Dorado y Dana Arizu

Las declaraciones de Fabiola Martínez surgieron después de que ‘Escorpión Dorado’ y Dana Arizu compartieran un video en su canal de YouTube.

En el video, la pareja revela que mantienen una relación abierta, lo que implica que ambos pueden salir con otras personas.

Dana Arizu mencionó lo siguiente:

“Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es súper fuerte, no quiero que se le vea a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos.’’

Y concluyó: ‘’No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado. Es una cosa que nosotros decidimos poner en la mesa como cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propio juego como mejor le convenga”