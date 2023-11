¿También lo dejará en el altar? Natalia Jiménez anuncia compromiso en redes sociales

Natalia Jiménez se convirtió en tendencia al anunciar su compromiso con el mexicano Arnold Hemkes. El hombre, originario de Guadalajara, hizo todo un plan para sorprender a su amada y realizar una propuesta de matrimonio en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Te recomendamos: Modelo desfila en el funeral de su amigo diseñador y las redes sociales la cancelan

La pareja de enamorados no dudó en anunciar el compromiso en sus redes sociales: “Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para tí también. Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo! Te amo y estoy muy orgullosa de que ahora si, formalmente, vamos a ser #LosJimenkes”, es parte del mensaje que colocó Natalia Jiménez en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, Arnold escribió lo siguiente: “Te mereces todo lo bueno que te está pasando y me siento muy orgulloso de ser parte de los momentos felices, pero también por ser el compañero de todas tus batallas”. Las felicitaciones de amigos no se hicieron esperar, sin embargo, otros internautas revivieron la vez que Natalia dejó plantado a su pareja en el altar.

En 2009, la exintegrante de La Quinta Estación estaba comprometida con el empresario Antonio Alcol, mas el mismo día de la boda decidió irse sin dar una explicación: “la madrileña fue al lugar del banquete, pagó lo que se debía y dejó plantado a su novio ante el altar”, es parte de un texto que publicó la prensa en aquel año.

Sigue leyendo: Modelo de OnlyFans hace topless durante partido de NFL

Además de lo antes relatado, algunos portales aseguran que Arnold Hemkes fue la causa del divorcio entre Daniel Trueba y Natalia Jiménez. Pese a todas las especulaciones, todo apunta a que la nueva pareja iniciará una nueva vida como esposos.

“Felicidades a los dos. Amamos verte feliz”, “Felicidades mi reina ❤️¡ahora si que ya se hizo la machaca! Te me adelantaste”, “Felicidades querida Natalia y que sigan muy felices” o “Muchas felicidades!!! Llévense al cielo y no permitan que algo los haga volver, vivan y disfruten su amor que bien merecido lo tienen los dos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.