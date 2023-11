Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de abuso

Gaby Spanic lanzó una fuerte acusación contra Pablo Montero, ya que aseguró que fue abusada sexualmente por el cantante mexicano, mientras ambos se encontraban participando en el programa de Telemundo ’La Casa de los Famosos’.

La actriz habló por primera vez del tema a través del reality show ‘Secretos de Villanas’ frente a sus compañeras de elenco Aylín Mujica, Laura Zapata, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier, mismas que reaccionaron a las declaraciones con asombro.

Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Gaby Spanic en "Secretos de Villanas 2" Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Gaby Spanic "Secretos de Villanas 2" / Foto: Instagram @miracanelatv

Gaby Spanic acusa a Pablo Montero

La intérprete de telenovelas compartió que había evitado hablar del tema por cuestiones de confidencialidad, no obstante, luego de asesorarse con abogados, reveló que fue abusada sexualmente por Pablo Montero durante las grabaciones de ‘La casa de los Famosos’.

“Había un contrato de confidencialidad que no podía hablar de ese punto, pero averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, esto si lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito. Cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Fue abuso sexual, fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decir que fue Pablo Montero”, señaló Spanic.

Gaby Spanic denunció a Pablo Montero por 4bus0 S3xu4l, la actriz cuenta que el cantante la tocó indebidamente cuando estuvieron encerrados en La Casa de los Famosos. pic.twitter.com/7ns9HqYZs8 — El Compadrito (@ElCompadritoOf) November 21, 2023

Asimismo, la exreina de belleza venezolana compartió algunos detalles del momento, explicando que todo habría ocurrido en una sala especial para fumadores, en donde el actor comenzó a tocarla sin su consentimiento.

“Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice: tú siempre me has gustado. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza”, añadió.