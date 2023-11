Kimberly Irene reacciona tras filtrarse la lista y cancelación de la mesa de regalos de ‘Liverpool’

Desde que Kimberly Irene (Kimberly la más preciosa) retomó las sendas de su matrimonio, a finales de agosto, la integrante de “Las Perdidas” no hace más que involucrarse en polémicas. La más reciente es la cancelación de la mesa de regalos de su boda, de parte de ‘Liverpool’ tras filtrarse la lista de artículos en las redes sociales.

Kimberly la más preciosa se va a casar con Óscar Barajas. Y de acuerdo con los que reseña La Silla Rota, su lista de regalos era bien ostentosa. Se dice que en la lista estaban un televisor de 180 mil pesos y hasta una PlayStation 5.

Algunos de los invitados se quejaron de que los artículos estaban extremadamente costosos. El hecho de que se haya filtrado la lista habría sido el motivo para que la tienda tome la decisión de cancelar el servicio. Esto claramente molestó a Kimberly la más preciosa, quien no dudó en quejarse de la situación en las redes sociales.

“Óscar recibió una llamada de Liverpool hermanas, de la sucursal la mera mera, pues resulta que se filtró la mesa de regalos en TikTok en Facebook y todo eso y supuestamente cuando me dieron unas hojas, que yo no leí la verdad (...) y que me la van a cancelar que porque no se pueden filtrar”, dijo en unas declaraciones que reseña El Heraldo.

Entre los artículos que pidió Kimberly y Óscar se encuentra una cama de 39 mil pesos, una vitrina de 20 mil y hasta un nuevo juego de comedor.

Su amiga, Wendy Guevara, quedó sorprendida con la lista, sobre todo porque pidió la nueva PlayStation.

“La Kimberly, me quedé fría porque en su mesa de regalos pidió un PlayStation, el nuevo, ay qué útil va a ser (...) puras cosas de Liverpool, cosas de 12 mil 23 mil, antes era más sencilla, antes yo le ponía los platos desechables”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos.