“Björk y su corista”: Rosalía se llena de críticas con nueva colaboración pero así se defiende

Después de muchas especulaciones, Björk y Rosalía han lanzado finalmente su nueva canción “Oral”, justo a tiempo para celebrar el cumpleaños 58 de la cantante islandesa. El videoclip está dirigido por Carlota Guerrero y fue creado con ayuda de la inteligencia artificial, lo que significa un suceso gigantesco en la industria musical. En este se puede ver a ambas artistas combatiendo entre sí, demostrando sus habilidades empuñando una katana.

Eso sí, respecto a la interpretación, Rosalía se ha llevado las peores críticas pues internautas aseguran que “no destaca su voz”, al tiempo que la señalaron de parecer “la corista” de Björk.

Rosalía La canción fue rescatada de los archivos "perdidos" de Björk (Youtube VEVO)

“Björk y su corista”; “Rosalía pudo no estar y todo sería igual. El talento lo tiene Björk”; “Rosalía whooo?? Björk es la única que destaca”; “Si no me dicen que canta Rosalía ni me entero”, se lee en redes sociales.

Rosalía destaca el mensaje detrás de su colaboración con Björk

Si bien ninguna se ha pronunciado como tal sobre la canción o los comentarios que circulan, Rosalía dejó muy claro con una publicación que no se dejará de nadie. La ‘Motomami’ compartió que “Oral” ya es considerado “el mejor tema” por todos sus elementos, incluyendo el poderoso mensaje en contra las operaciones agrícolas comerciales extranjeras y apoyar a asociaciones sin fines de lucro que buscan que se regule la cría de peces en Islandia.

Rosalía La colaboración de Björk y la Motomami tiene un poderoso mensaje detrás

A finales de los noventa, Björk escribió y grabó “Oral”, una canción que consideraba “demasiado pop” para incluirla en álbumes como Homogenic (1997) o Vespertine (2001). El tema quedó muchos años en el olvideo hasta que finalmente lo redescubrió y lo convirtió en un dueto con Rosalía.

“La forma de reactivar la canción para una plataforma medioambiental en 2023 sería conseguir un invitado que represente el momento. Me gusta el hecho de que es feliz”, contó Björk para luego revelar que ese invitado sería Rosalía.

Las ganancias de las reproducciones apoyarán la lucha legal contra las operaciones de cultivo de salmón de propiedad extranjera en Islandia.

La situación ha provocado este año una serie de protestas públicas en Islandia debido al impacto ambiental que esto representa para los fiordos y la vida silvestre nativa del país. Björk ha estado muy activa en las protestas.

¿De qué trata la canción de Björk y Rosalía?

El videoclip de "Oral", la nueva colaboración de Björk y Rosalía, está creado con inteligencia artificial. pic.twitter.com/AbsjxGAcqV — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 21, 2023

Dos mujeres cantan sobre enamorarse de un hombre y no saber cómo expresarlo. “¿Puedo simplemente acercarme sigilosamente desde atrás hasta la parte posterior de su cabeza”, dice una letra, “luego le levantaré el cabello y lo mordisquearé muy ligeramente?”. Y eso es después de que las mujeres cantan: “¿Es eso lo correcto? Simplemente no lo sé/Simplemente no lo sé”.

En un comunicado de prensa sobre el videoclip se lee: “A Carlota se le ocurrió el concepto y ejecutó el video, explorando el uso de la tecnología de inteligencia artificial y aceptando los fallos que difuminan la línea entre la realidad y la virtualidad, al tiempo que desafía las nociones de identidad. A lo largo de la pieza, se explora la ira femenina a través de los avatares de Bjork y Rosalía. No están peleando entre sí; están entrenando juntas para luchar contra el enemigo real y más grande”