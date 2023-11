Brad Pitt reapareció luego de las acusaciones en su contra por parte de su hijo Pax: esto es lo que piensa el actor al respecto

Brad Pitt Foto: Agencia (Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

Luego de que Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, se refiriera a su padre como un “completo imbécil”, el actor ganador del Oscar parece que no le importa mucho la opinión de su hijo.

Brad Pitt “no reacciona” a los titulares recientes sobre las declaraciones de Pax, las cuales se volvieron virales en una publicación resurgida en las redes sociales, según se enteró el portal Page Six.

A pesar de un informe que afirma que Brad Pitt siente que la situación es “deprimente” y “frustrante”, una fuente cercana al actor insiste en que nada podría estar más lejos de la verdad. “Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los niños en las cosas”, dijo la fuente a la página especializada en noticias del espectáculo mundial.

Brad Pitt está tratando de mejorar su relación con sus hijos

La fuente agrega que Pitt no ha hecho referencia a sus hijos en los medios con respecto a su divorcio de Angelina Jolie en 2016 o su batalla por la custodia en curso, y seguirá guardando silencio. Los representantes de Brad Pitt no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Los comentarios de la fuente se producen un día después de que circularan en línea capturas de pantalla de una publicación de la supuesta cuenta privada de Instagram de Pax. Según los informes, el joven de 16 años golpeó a su padre, con quien no lo han visto desde 2016, en el Día del Padre de 2020.

“¡¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial!! Una y otra vez demuestras que eres una persona terrible y despreciable”, supuestamente escribió Pax, según el Daily Mail, sobre una foto de Pitt aceptando su Oscar.

“No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia”, según los informes, continuó, refiriéndose a los hermanos Zahara, de 18 años, Shiloh, de 17, y los gemelos Vivienne y Knox, de 15 años.